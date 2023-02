Szokująca decyzja 17-latka. Policjanci uratowali mu życie!

Zatłukł Kasię młotkiem za 2 tysiące. Szokująca zbrodnia niedaleko Siedlec. Mordercy trafili do więzienia

Przerażający wypadek na S8 w Warszawie. Wysiadła z auta, by pomóc mężczyźnie. Samochód odciął jej nogę

Kozienice. Chciał skoczyć z mostu, uratowali go policjanci

W środę, 15 lutego, policjanci patrolując okolice drogi krajowej nr 48 w Brzózie, zauważyli mężczyznę, który stoi na moście, tyłem do rzeki. Z nastolatkiem rozmawiała kobieta, która najprawdopodobniej chciała mu pomóc. Funkcjonariusze bez chwili zwątpienia i wahania podbiegli do 17-latka.

– Zachowanie nastolatka wskazywało, że chce popełnić samobójstwo. Młody mężczyzna wykrzykiwał, że jego życie nie ma sensu i jeśli podejdą, to skoczy z mostu – mówiła podkom. Ilona Tarczyńska z kozienickiej policji.

Policjanci, rozmawiając z 17-latkiem, próbowali odciągnąć go od skoku. Wykorzystując moment jego nieuwagi, złapali nastolatka za ręce i próbowali wciągnąć go z powrotem na most.

– Wspólnie ze świadkiem zdarzenia funkcjonariusze ściągnęli 17-latka z mostu. Na miejsce przyjechało pogotowie ratunkowe oraz rodzice chłopaka. Nastolatek został przewieziony do szpitala. Jak się okazało to miłosny motyw, był powodem zachowania chłopaka – dodała policjantka.

Dzięki profesjonalnemu działaniu policjantów nie doszło do tragedii.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

i Autor: materiały prasowe / zapobiegajmysamobojstwom.pl