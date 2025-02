76-latka zniszczyła tablicę upamiętniającą ofiary rzezi Woli. Zaskakująca decyzja prokuratury

Pies zamarzł na śmierć pod domem właścicielki. Był twardy jak kamień! "Zero sumienia, zero empatii"

5 sierpnia 2024 roku, w symboliczną rocznicę Rzezi Woli, nieznana wówczas osoba zniszczyła tablicę upamiętniającą masowe egzekucje Polaków dokonane przez Niemców w 1944 roku. Na miejsce natychmiast wezwano policję, która zabezpieczyła monitoring i szybko ustaliła sprawcę – okazała się nią 76-letnia mieszkanka Woli.

Nagrania wykazały, że kobieta podeszła do tablicy przy ul. Wolskiej 55 i oblała ją brązową cieczą. Początkowo nie było jasne, co to za substancja, ale późniejsze ustalenia wykazały, że była to kawa. Kobieta po wszystkim wróciła do swojego mieszkania, gdzie została zatrzymana następnego dnia.

Śledczy zakwalifikowali jej czyn jako znieważenie pomnika, co podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności zgodnie z art. 261 Kodeksu karnego. Początkowo kobieta została objęta policyjnym dozorem, jednak kluczowe dla sprawy okazały się opinie biegłych psychiatrów. Z ich ustaleń wynika, że w chwili popełnienia czynu 76-latka była niepoczytalna.

W związku z tym prokuratura skierowała do sądu wniosek o umorzenie postępowania i objęcie kobiety terapią psychiatryczną w warunkach ambulatoryjnych. Oznacza to, że nie trafi do więzienia, ale będzie poddawana leczeniu w poradni zdrowia psychicznego.

