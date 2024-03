80-letni ksiądz na ławie oskarżonych. Usłyszał zarzut wykorzystywania małoletniego

i Autor: Shutterstock

80-letni ksiądz na ławie oskarżonych. Kapłan usłyszał zarzut wykorzystywania małoletniego. Grozi mu 12 lat więzienia

plis | PAP 16:56

Pod koniec marca rusza proces w sprawie 80-letniego księdza z Pionek, który usłyszał zarzut seksualnego wykorzystania małoletniego w 2012 roku. Dla dobra pokrzywdzonego, prokuratura nie ujawnia, kto był ofiarą księdza. Duchowny nie przyznaje się do zarzucanego mu czynu, grozi mu kara do 2 do 12 lat więzienia.