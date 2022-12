W plecaku miał 300 tysięcy złotych! Wraca sprawa „Wólki Kosowskiej”

i Autor: cbsp.policja.pl Akcja CBŚP. W plecaku miał 300 tysięcy złotych! Kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym „Wólki Kosowskiej”

To kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym „Wólki Kosowskiej”. Funkcjonariusze CBŚP i KAS zatrzymali kolejne 4 osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie pieniędzy. Do tego momentu zatrzymano już 30 podejrzanych. Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie gangu mogli wytransferować do Azji ponad 180 milionów złotych!