Aktywiści trzeci dzień blokują Warszawę. Na tym moście spodziewaj się utrudnień

Opadła nam szczęka, gdy zobaczyliśmy, kto wsiadł do tramwaju w Warszawie! "Królowa"

Wiemy co się stało!

Warszawa. Aktywiści "Ostatniego Pokolenia" zablokowali most Poniatowskiego

Od poniedziałku na mostach w Warszawie odbywają się blokady, które powodują gigantyczne korki na głównych drogach miasta. Aktywiści "Ostatniego Pokolenia" rano w środę 17 kwietnia ponownie usiedli na jezdni mostu Poniatowskiego.

Na miejscu zjawiła się policja. Funkcjonariusze znieśli protestujących na chodnik, jednak ci po kilku minutach ponownie weszli na drogę. Przedstawicielka ruchu "Ostatnie Pokolenie" zapowiedziała w rozmowie z nami, że aktywiści planują kontynuować akcję w ciągu dnia.

Kładka czy przejście dla pieszych? Aktywiści chcą likwidacji kładki nad Ostrobramską Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

O co walczą aktywiści "Ostatniego Pokolenia"?

"Ostatnie Pokolenie" to organizacja oporu domagająca się zmian w transporcie publicznym w celu ograniczenia szkodliwego oddziaływania ruchu samochodowego na środowisko. Aktywiści blokują mosty w Warszawie, ponieważ premier Donald Tusk nie poparł ich postulatów dotyczących walki z wykluczeniem transportowym w Polsce.

"Dlaczego obywatele muszą blokować drogi, aby być wysłuchani? Nie chcielibyśmy tego robić, ale kiedy rząd ignoruje listy, petycje i demonstracje, nie daje nam wyboru. Zakłócenia ruchu mogą być frustrujące i przepraszamy za nie, ale w tej chwili jesteśmy na autostradzie do klimatycznego piekła i musimy natychmiast się zatrzymać. Korki to nic w porównaniu do zniszczeń, które przyniesie kryzys klimatyczny" – mówi Michalina Czerwońska, rzeczniczka "Ostatniego Pokolenia".