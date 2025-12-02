Alarm bombowy w teatrze, to nie ćwiczenia! Pilna ewakuacja kilkudziesięciu osób

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-12-02 20:18

Policja i wszystkie służby ratunkowe w Płocku zostały postawione na równe nogi, gdy na numer alarmowy wpłynęło zgłoszenie o ładunku wybuchowym w Teatrze Dramatycznym. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, potwierdzili obecność ładunku wybuchowego oraz innych przedmiotów o charakterze bojowym.

Radiowóz i taśma policyjna

i

Autor: Wygenerowane przez AI

Bomba w Teatrze Dramatycznym w Płocku! Ewakuacja i alarm na całe miasto

We wtorek (2 grudnia), w godzinach południowych, pracownicy Teatru Dramatycznego w Płocku dokonali wstrząsającego odkrycia. Podczas prac porządkowych w piwnicy budynku natrafili na niebezpieczne przedmioty, które od razu wzbudziły ich niepokój. O znalezisku natychmiast poinformowano policję.

W związku z zagrożeniem, policja podjęła decyzję o natychmiastowej ewakuacji gmachu teatru. Około 30 osób, w tym pracownicy i obsługa techniczna, zostało bezpiecznie wyprowadzonych na zewnątrz. Na miejsce wezwano specjalistyczną grupę policyjną, której zadaniem było zidentyfikowanie znalezionych materiałów oraz dokładne przeszukanie budynku.

– Podczas wykonywanych czynności specjalistyczna grupa policjantów potwierdziła, że jeden ze znalezionych przedmiotów to ładunek wybuchowy – powiedziała Radiu ESKA Monika Jakubowska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku. 

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że odnalezione podczas prac porządkowych przedmioty mogły znajdować się w piwnicy teatru od co najmniej kilku miesięcy. Najprawdopodobniej należały do byłego pracownika, który zmarł kilka miesięcy temu – wyjaśniła policjantka.

Polecany artykuł:

80-latek potrącił pieszego i przejechał po ofierze. Wszystko widać na nagraniu.…
Na tym poligonie zginęli saperzy

Płock. Ładunek wybuchowy w teatrze. Skąd się tam wziął?

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, mężczyzna ten zajmował się pirotechniką na potrzeby spektakli teatralnych i posiadał odpowiednie uprawnienia w tym zakresie. Jedno ze źródeł zbliżonych do służb przekazało, że weryfikowana będzie wersja, iż zmarły pracownik był kolekcjonerem tego typu przedmiotów.

Polecany artykuł:

Warszawa. „Za 10 minut wybuchnie bomba”. Mrożące krew w żyłach chwile w sądzie
Bomba na Koszykowej! Odnaleziono kilka pocisków artyleryjnych i przeciwpancernych z czasów wojny
10 zdjęć
Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie
Pytanie 1 z 10
999 – co to za numer?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PŁOCK