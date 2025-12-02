Bomba w Teatrze Dramatycznym w Płocku! Ewakuacja i alarm na całe miasto

We wtorek (2 grudnia), w godzinach południowych, pracownicy Teatru Dramatycznego w Płocku dokonali wstrząsającego odkrycia. Podczas prac porządkowych w piwnicy budynku natrafili na niebezpieczne przedmioty, które od razu wzbudziły ich niepokój. O znalezisku natychmiast poinformowano policję.

W związku z zagrożeniem, policja podjęła decyzję o natychmiastowej ewakuacji gmachu teatru. Około 30 osób, w tym pracownicy i obsługa techniczna, zostało bezpiecznie wyprowadzonych na zewnątrz. Na miejsce wezwano specjalistyczną grupę policyjną, której zadaniem było zidentyfikowanie znalezionych materiałów oraz dokładne przeszukanie budynku.

– Podczas wykonywanych czynności specjalistyczna grupa policjantów potwierdziła, że jeden ze znalezionych przedmiotów to ładunek wybuchowy – powiedziała Radiu ESKA Monika Jakubowska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że odnalezione podczas prac porządkowych przedmioty mogły znajdować się w piwnicy teatru od co najmniej kilku miesięcy. Najprawdopodobniej należały do byłego pracownika, który zmarł kilka miesięcy temu – wyjaśniła policjantka.

Płock. Ładunek wybuchowy w teatrze. Skąd się tam wziął?

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, mężczyzna ten zajmował się pirotechniką na potrzeby spektakli teatralnych i posiadał odpowiednie uprawnienia w tym zakresie. Jedno ze źródeł zbliżonych do służb przekazało, że weryfikowana będzie wersja, iż zmarły pracownik był kolekcjonerem tego typu przedmiotów.