Zofia Klepacka zaatakowana przez ochroniarza pod Muzeum Powstania Warszawskiego?

Przykry incydent miał miejsce tuż przez 80. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Wszystko zaczęło się od wpisu Zofii Klepackiej na Facebooku. - Ostatnio zostałam pobita pod Muzeum Powstania Warszawskiego przez damskich bokserów ochraniarzy...szturchano mnie, ubliżano dostałam dwa razy w głowę gdzie upadłam i kiedy tak leżałam podbiegł drugi i użył gazu pieprzowego prosto w oko i twarz. A tylko chciałam odebrać zaproszenia na Uroczystości Powstania Warszawskiego i przejść jak człowiek chodnikiem. Nic takie czasy że kobita musi dostać po mordzie. Widzimy się jutro Drodzy Powstańcy – napisała w poniedziałek (29 lipca). Klepacka mimo, że poskarżyła się opinii publicznej, sprawy nie zgłosi. - Na policję nie chodzę - wyjaśniła.

Stołeczna policja wydała w sprawie oficjalny komunikat. - W związku z agresywnym zachowaniem dwóch osób, które miało miejsce w miniony piątek przed Muzeum Powstania Warszawskiego, ochrona muzeum wezwała na miejsce policję. Trwają obecnie czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego zdarzenia - czytamy na Twitterze. Policja nie chce szerzej komentować sprawy.

Muzeum Powstania Warszawskiego opowiada Klepackiej

Do wpisu Klepackiej szybko odniosło się Muzeum Powstania Warszawskiego. Wynika z niego, że to ochroniarze zostali zaatakowani. - W związku z oświadczeniem pani Z. Klepackiej z dnia 29 lipca i licznymi pytaniami informujemy, że według Policji oraz naszych informacji 26 lipca 2024 roku przed Muzeum Powstania Warszawskiego doszło do zajścia, w wyniku którego wezwana została Policja. Zgłoszone zostało pobicie pracownika zewnętrznej firmy ochroniarskiej. Zdarzenie miało miejsce poza terenem MPW i nie uczestniczyli w nim pracownicy MPW. Z naszych informacji wynika, że sprawa jest obecnie wyjaśniana przez Policję. Jako instytucja sprzeciwiamy się wszelkim przejawom agresji - czytamy we wpisie.

Zofia Klepacka. Kim jest?

Zofia Teresa Noceti-Klepacka urodziła się 26 kwietnia 1986 w Warszawie. Jest polską windsurferką, mistrzynią i dwukrotna wicemistrzynią świata w olimpijskiej klasie RS:X oraz brązową medalistka XXX letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie.