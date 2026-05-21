Aleje Jerozolimskie bez tramwajów! Dwa miesiące remontu torowiska w samym centrum Warszawy

Aleje Jerozolimskie bez Tramwajów

Od 30 maja do końca lipca tramwaje nie będą jeździć od ronda Waszyngtona do pl. Starynkiewicza. Pierwsze prace na tym torowisku zaczną się już 25 maja od demontażu płyt, ale to nie spowoduje jeszcze zmian w ruchu. W ten weekend (23-24 maja) będą także utrudnienia na torach w al. Niepodległości i na Marszałkowskiej. Ale od kolejnego weekendu kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na dwumiesięczny (co najmniej!) armagedon w Al. Jerozolimskich. Wymienione zostanie 6 km toru między Pl. Starynkiewicza a Rondem de Gaulle'a i fragmenty torowiska na moście. Remont przejdą też przystanki przy Dworcu Centralnym.

- Już na wstępie przepraszamy, bo ten istotny dla nas remont będzie uciążliwy dla mieszkańców. Zrobiliśmy wszystko by zminimalizować utrudnienia. Zastosujemy kilka innowacyjnych rozwiązań - zapewnia wiceprezes Konrad Niklewicz. Wylicza, że na części remontu spółka zastosuje metodę płyt prefabrykowanych (tak jak w ubiegłym roku podczas remontu rozjazdów na Placu Zawiszy), która przyspiesza znacząco prace, a w popołudniowych godzinach szczytu robotnicy mają od 30 maja codziennie na kilka godzin udrożnić kierowcom po dwa pasy jezdni w każdą stronę przesuwając znaki i ograniczenia, czyli „ścisnąć się” na placu remontowym.

- Niestety nie ma takiej możliwości w porannym szczycie – przyznaje wiceprezes Tramwajów.

Zmiana tras tramwajów i autobusy zastępcze

Zarząd Transportu Miejskiego zmieni na czerwiec i lipiec trasy tramwajów 7, 9, 13, 22, 24 i 33 (linia 25 zniknie), dorzuci autobusy zastępcze. Niektóre zmiany mogą być mylące dla pasażerów, więc trzeba będzie uważać w co się wsiada. Z Wawra do ronda Wiatraczna na identycznej trasie będą kursować autobusy 521 i Z-21. 521 pojedzie dalej do Dworca Centralnego, a Z-21 skręci na rondzie Waszyngtona pod stację Stadion.

Tory trzeba naprawiać już

Miasto czekało z remontem torów w Al. Jerozolimskich na przebudowę linii średnicowej, ale PKP tak długo zwlekało z tym przedsięwzięciem (dziś mowa jest o początku lat 30.), że torowisko wyeksploatowało się do granic możliwości. A dodatkowo wojewódzki nadzór budowlany nakazał Zarządowi Dróg Miejskich niezwłoczną naprawę dylatacji na wiadukcie Mostu Poniatowskiego (są także pod torami) i uszczelnienia, żeby woda nie zalewała konstrukcji mostu.

Po remoncie wygląd Al. Jerozolimskich nie zmieni się – to nie jest ten docelowy remont, o którym wielokrotnie wspominały władze Warszawy - ale tramwaje nie będą już tak nieznośnie zwalniać.

Wiceprezes Tramwajów Warszawskich jeździ jako motorniczy