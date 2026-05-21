Pogoda w Warszawie zmieni się w niedzielę. Weekend zakończy się deszczem i wyższą temperaturą

Pogoda w Warszawie na weekend 22-24 maja

Weekend w stolicy będzie miał dwie odsłony. Początek zapowiada się stabilnie, pod znakiem dużego zachmurzenia, ale bez opadów. Zupełnie inaczej wygląda prognoza na niedzielę, która przyniesie nie tylko wyższą temperaturę, ale również deszcz. Warto więc śledzić zmieniające się warunki.

Pochmurny, ale suchy początek weekendu

Piątek, 22 maja, w Warszawie będzie dniem pochmurnym. Temperatura maksymalna w ciągu dnia osiągnie około 22°C, a najniższa w nocy spadnie do blisko 12°C. Mieszkańcy nie muszą się obawiać deszczu. Wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Sobota, 23 maja, przyniesie bardzo podobne warunki. Na termometrach ponownie zobaczymy maksymalnie 22 stopnie Celsjusza, a nocą temperatura wyniesie około 13°C. Niebo nad Warszawą będzie wciąż mocno zachmurzone, ale podobnie jak w piątek, nie prognozuje się opadów. Wiatr będzie nieco słabszy, jego prędkość wyniesie około 2 m/s.

Zmiana pogody w niedzielę. Deszcz i wyższa temperatura

Niedziela, 24 maja, okaże się najcieplejszym dniem weekendu w Warszawie, ale przyniesie też zmianę pogody. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do około 24°C, a w nocy utrzyma się na poziomie około 15 stopni. Wraz z ociepleniem pojawią się jednak słabe opady deszczu. Wiatr ponownie przybierze na sile, osiągając prędkość około 3 m/s.

Jak spędzić weekend w Warszawie?

Pogoda w ten weekend pozwoli na zaplanowanie różnych aktywności. Piątek i sobota, mimo że będą pochmurne, to dzięki braku opadów stworzą dobre warunki do spacerów czy spędzania czasu na świeżym powietrzu. Niedziela przyniesie wyższą temperaturę, ale też deszcz. Warto więc uwzględnić to w swoich planach, co może być okazją do odwiedzenia miejsc pod dachem lub spaceru z parasolem.

Dane pogodowe: OpenWeather