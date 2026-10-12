Alert RCB rozsyłany do mieszkańców Mazowsza. Jest komunikat władz

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-10-12 9:52

Użytkownicy telefonów komórkowych przebywający na terenie województwa mazowieckiego zaczęli otrzymywać alerty RCB. Wiadomości dotyczą zaplanowanych na połowę października manewrów pod kryptonimem "Syrena-26". W związku z tym od poniedziałku do piątku mogą wyć syreny alarmowe. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa prosi o niepodejmowanie żadnych działań.

Syrena alarmowa na dachu budynku na tle bezchmurnego nieba. O ćwiczeniach Syrena-26 przeczytasz na SE.
Autor: Pixabay.com

Ćwiczenia "Syrena-26" na terenie całego Mazowsza

Telefony komórkowe osób przebywających w województwie mazowieckim odbierają komunikaty SMS o dość niepokojącej treści. Z informacji przekazanych przez system powiadamiania wynika, że w okresie od 12 do 16 października (od poniedziałku do piątku) w całym regionie mogą być uruchamiane syreny alarmowe. Co jest przyczyną takiej sytuacji?

Nadawca wiadomości ostrzegawczej wyjaśnia, że uruchamianie sygnałów dźwiękowych wiąże się z ćwiczeniami "Syrena-26". Ich celem jest sprawdzenie poprawnego funkcjonowania urządzeń ostrzegawczych rozlokowanych w miastach i mniejszych miejscowościach na Mazowszu.

W treści komunikatu znajduje się wyraźna prośba o zachowanie spokoju. Podkreślono, że sygnały dźwiękowe mają wyłącznie charakter testowy, więc cywile nie muszą w żaden sposób reagować.

Rzeczniczka prasowa wojewody mazowieckiego, Luiza Jurgiel-Żyła, poinformowała, że system ostrzegania będzie uruchamiany o różnych porach. Zaznaczyła przy tym, że z głośników popłynie ciągły sygnał dźwiękowy, który potrwa dokładnie 60 sekund.

Dlaczego system ostrzegania jest tak ważny?

Sieć urządzeń alarmowych służy do błyskawicznego przekazywania społeczeństwu informacji o nagłych zagrożeniach. W obecnej sytuacji priorytetem jest ostrzeganie przed ewentualnymi atakami z powietrza, takimi jak drony czy rakiety zmierzające w stronę polskiego terytorium. Bezpośrednią przyczyną utrzymywania systemu w pełnej gotowości jest trwający za wschodnią granicą konflikt zbrojny, a także niebezpieczeństwo ze strony reżimu na Kremlu. Europejskie wywiady systematycznie informują o rosnącym ryzyku prowokacji i operacji hybrydowych wymierzonych w państwa członkowskie NATO.

Standardowo ogłoszenie alarmu polega na emisji dźwięku modulowanego, trwającego równo trzy minuty. Kiedy zagrożenie mija, z głośników wydobywa się sygnał ciągły o takiej samej długości.

W sytuacji rzeczywistego niebezpieczeństwa, po usłyszeniu alarmu, należy od razu włączyć telewizor lub radio, aby zdobyć rzetelne informacje o sytuacji. Niezwykle istotne jest także bieżące sprawdzanie oficjalnych kanałów informacyjnych administracji państwowej w Internecie.

Reakcja mieszkańców stolicy na dźwięk syren:

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