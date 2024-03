Alkohol na Komunii? Rodzice kłócą się o butelki wódki

Pierwsza Komunia Święta to ważne wydarzenie w kościele katolickim i w życiu każdego katolika. Co roku pierwsze uroczystości odbywały się już z końcem kwietnia, a maj uznawany był za prawdziwie komunijny miesiąc.

Czy na uroczystościach komunijnych można podawać alkohol? Rodzice są podzieleni

Obecne Komunie nawet w najmniejszym stopniu nie przypominają tych sprzed kilkudziesięciu lat. W niektórych przypadkach zdarza się nawet, że uroczystości rodzinne zaplanowane po sakramencie Pierwszej Komunii Świętej przypominają mini-wesela. Zapraszane są całe rodziny ze znajomymi, z osobami towarzyszącymi. Wtedy największym problemem może być miejsce, lokal, a nawet to, co zostanie podane na stole, zaserwowane wraz z posiłkami. Tutaj pojawia się najczęstszy powód kłótni rodziców dziecka, które przyjmuje Pierwszą Komunię Świętą. Czy na przyjęciu komunijnym serwować alkohol?

− Nasza córka Asia w maju przystępuje do pierwszej komunii. Od dawna się do tego szykujemy, salę na przyjęcie już zarezerwowaliśmy w ubiegłym roku. W styczniu mój mąż zapowiedział, że ma zamiar zaserwować alkohol na komunii. Mówi mi, że to po to, „żeby jedzonko osiadło”, to nie imieniny u stryja, tylko przyjęcie przez dziecko sakramentu, mówię temu zdecydowane nie! Strasznie się o to teraz kłócimy − napisała do redakcji „edziecko.pl” pani Patrycja. Kobieta przyznaje, że nie przemawia do niej argument, że przecież nikt się nie upije.

Kobieta w liście do redakcji przyznaje, że czas ten można równie dobrze i miło spędzić przy kawie. − Nie potrzeba alkoholu, by się dobrze bawić. A jeśli ktoś uważa inaczej, to moim zdaniem ma poważny problem − zauważa.

Księża wprost o alkoholu na Komunii

Jak się okazuje kościół katolicki nie ma wprost określonych przepisów co do podawania alkoholu na przyjęciach komunijnych. Większość księży jednak zachęca do zaprzestania tej praktyki i powściągliwości.

Zdaniem duchownych alkohol wysokoprocentowy zupełnie nie pasuje do uroczystości i w kontekście religijnym nie przystoi.