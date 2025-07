Jak poinformował w sobotę po południu rzecznik Archidiecezji Warszawskiej ks. Przemysław Śliwiński, ze względu na powagę przestępstwa i wielkie zgorszenie społeczne metropolita warszawski abp Adrian Galbas niezwłocznie zwraca się do Stolicy Apostolskiej z wnioskiem o wymierzenie najwyższej kary przewidzianej w prawie kanonicznym dla duchownego – wydalenia ze stanu kapłańskiego, zgodnie z kanonem 1397 §3 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Kościół deklaruje pełną współpracę ze śledczymi. Co grozi księdzu-zabójcy?

„Najwyższy wymiar kary w prawie kanonicznym oznacza najwyższą możliwą sankcję dotyczącą statusu duchownego. Nie oznacza to jednak, że Kościół ogranicza się tylko do tej sankcji ani że sprawca nie poniesie innej odpowiedzialności. Prawo świeckie i prawo kanoniczne działają równolegle: w przypadku przestępstwa zabójstwa proces karny prowadzi państwo, a karę orzeka sąd”

– wyjaśnił w komunikacie Archidiecezji Warszawskiej ks. Śliwiński.

Podkreślił w nim, że Kościół deklaruje pełną współpracę z organami śledczymi i państwowym wymiarem sprawiedliwości w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności tej zbrodni oraz w oczekiwaniu na sprawiedliwą i adekwatną karę orzeczoną przez sąd państwowy.

Parafia w Przypkach bez proboszcza. Kto przejmie obowiązki?

„Z powodu popełnienia zbrodni zabójstwa duchowny zaciągnął nieprawidłowość kanoniczną, czyli przeszkodę do wykonywania jakichkolwiek czynności kapłańskich. (…) Jednym z jej skutków jest utrata urzędu proboszcza”

– wskazał rzecznik Archidiecezji Warszawskiej i zaznaczył, że od piątkowego poranka w parafii w Przypkach zapewnione jest zastępstwo za proboszcza, a obecnie za funkcjonowanie parafii odpowiada dziekan w porozumieniu z kurią, co jest zwyczajowym rozwiązaniem w sytuacji, gdy w parafii brakuje proboszcza.

„Wkrótce zostanie powołany administrator parafii w Przypkach”

– zapewnił ks. Śliwiński.

Zwrócił uwagę, że w niedzielę we wszystkich kościołach Archidiecezji Warszawskiej podczas Mszy Świętych zostanie odczytany specjalny komunikat metropolity warszawskiego abp. Adriana Galbasa. Ponadto po każdej Mszy Świętej zostanie odprawione nabożeństwo ekspiacyjne.

Brutalne zabójstwo w powiecie grójeckim. Proboszcz przyznał się do winy

W sobotę, 26 lipca, podejrzany duchowny został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Grójcu. Śledczy zmienili mu postawiony w piątek zarzut zabójstwa na zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Prokuratura zapowiedziała, że złoży wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.

Do zbrodni doszło w czwartek w nocy. Między mężczyznami miało dojść do sprzeczki w trakcie jazdy samochodem. Kiedy sprzeczka eskalowała, duchowny miał wyjąć siekierę i uderzyć nią w głowę znajomego. Następnie miał go podpalić, gdy ten jeszcze żył, i odjechać. W tle zbrodni jest umowa darowizny nieruchomości, którą zamordowany uczynił wcześniej na rzecz księdza. Proboszcz zobowiązał się dożywotnio zadbać o 68-latka i w zamian za darowiznę załatwić mężczyźnie, który nie miał stałego miejsca zamieszkania, jakieś lokum. Konflikt prawdopodobnie dotyczył wyboru miejsca, w którym bezdomny miałby zamieszkać. Według śledczych podejrzany przyznał się do winy i wyraził skruchę.

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie