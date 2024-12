Atak na komisariat policji. 33-latek wybił szybę kostką brukową. To nie wszystko

Zamkną ważną ulicę w Warszawie. Mieszkańcy dojadą do domów przez plac budowy

Mazowieckie. Atak na komisariat

W piątek (22 listopada) funkcjonariusz Posterunku Policji w Lubowidzu zauważył wybitą szybę. W środku budynku znaleziono wyrwaną kostkę brukową, której sprawca użył do zrobienia szkody. Dzięki świadkom zdarzenia jeszcze tego samego dnia ustalono tożsamość mężczyzny, jednak został odnaleziony i zatrzymany na drugi dzień... pod budynkiem komisariatu.

Nie żyje Mateusz Biernacki. Policjanci oddali hołd zastrzelonemu policjantowi

33-letni mieszkaniec Lubowidza uderzał pięściami i kopał drzwi budynku. Po wezwaniu wsparcia policjant po służbie, który był świadkiem sytuacji, próbował uspokoić agresora.

"Niestety mężczyzna rzucił się z pięściami na policjanta grożąc mu przy tym pozbawieniem życia. Kiedy na miejsce dotarł patrol policji mężczyzna był już obezwładniony. Okazało się również, że był nietrzeźwy, dlatego trafił do policyjnego aresztu. Następnie po wytrzeźwieniu 33-letni mieszkaniec Lubowidza usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych wobec funkcjonariusza: - przekazał asp. Tomasz Łopiński

33-latek został tymczasowo aresztowany na jeden miesiąc. Grożą mu 3 lata odsiadki. Nie wiadomo, dlaczego za cel obrał komisariat. Nie był to pierwszy tego rodzaju wybryk w wykonaniu tego mężczyzny. W maju tego roku przyszedł do tego samego posterunku i awanturował się z innym policjantem. Funkcjonariusz zmuszony był obezwładnić 33-latka i przekazać go służbom medycznym pod opiekę.