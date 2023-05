Atak nożownika w centrum! 61-latek dźgnięty w plecy!

i Autor: Tadeusz Mróz

SZUKAJĄ SPRAWCY

Atak nożownika w centrum Warszawy! 61-latek dźgnięty w plecy. Cały zakrwawiony trafił do szpitala

Chwilę przed godziną 10 we wtorek, 9 maja, doszło do przerażającego ataku w samym centrum Warszawy. 61-latek, z niewiadomych przyczyn, został dźgnięty długim nożem w plecy. Zakrwawiony mężczyzna trafił do szpitala, był przytomny. Policjanci prowadzą obławę za agresorem, który uciekł z miejsca zdarzenia.