Babcia "opiekowała się" wnuczką. Gdy przyjechali policjanci z alkomatem, osłupieli

Warszawa, Wola. Nietrzeźwa babcia opiekowała się dzieckiem

Było kilka minut po południu, gdy wolscy policjanci zostali wezwani na interwencję. − W środę po południu policjanci z Woli zostali poinformowani przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, że nietrzeźwa babcia opiekuje się 2-miesięczną wnuczką. Policjanci z wydziału profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii pojechali na miejsce. Badanie alkomatem potwierdziło, że 48-latka ma ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Po chwili w mieszkaniu pojawili się rodzice dziecka, natomiast nietrzeźwa babcia została zatrzymana − przekazała nadkom. Marta Sulowska z wolskiej policji.

Dalsze czynności w tej sprawie prowadzili policjanci, którzy gromadzili materiał dowodowy. Podejrzana usłyszała zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo zdrowia. Dziecko na szczęście nie wymagało hospitalizacji i jeszcze tego samego dnia wróciło do domu rodziców.

− Sprawą zajmie się również wydział profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii, który przekaże materiały do sądu rodzinnego. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności − dodaje nadkom. Sulowska.

12-latek zginął w wypadku w Borzęcinie. Kierowca BMW trafił do aresztu