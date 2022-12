i Autor: Marek Zieliński

AKCJA SUPER EXPRESSU Z PREZENTAMI

Białołęka pomaga dzieciom marzyć! Ostatnie dni na listy od najmłodszych w akcji „Gwiazdkowe Marzenie”.

Białołęka, to jedna z najwierniejszych dzielnic, z którymi od lat „Super Express” organizuje akcję „Gwiazdkowe Marzenie”. To w tej dzielnicy odbędzie się tegoroczny finał z Mikołajem, prezentami i koncertem. To do Białołęckiego Ośrodka Kultury przy ul. Van Gogha zjadą już wkrótce przed samymi świętami Bożego Narodzenia laureaci akcji „Gwiazdkowe Marzenie” czyli najwięksi marzyciele spośród najmłodszych! Dziś - 18 grudnia 2022 - ostatnia szansa na to, by być wśród nich.