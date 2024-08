Natalia na świadectwie ma same szóstki. Zdradziła swój sposób na wybitne oceny. "Trzeba po prostu..."

Trzecia ofiara wypadku w Brodach Dużych. 18-latka zmarła w szpitalu

18-latka to trzecia ofiara wypadku w Brudzeniu Dużym, do którego doszło przed kilkoma dniami na drodze krajowej nr 62 - informuje PAP. Marcin Policiewicz z Prokuratury Rejonowej w Płocku przekazał, że dziewczyna zmarła w szpitalu w środę, 28 sierpnia, wieczorem. W zderzeniu volkswagena z mercedesem na miejscu zginął 21-latek, który prowadził pierwsze z aut, i jego 16-letnia pasażerka. Cztery inne osoby, tj. pozostali pasażerowie volkswagena: 18-latka i 22-latek i dwie osoby z mercedesa: 68-letni kierowca i jego pasażerka, również w wieku 68 lat, trafiły z obrażeniami ciała do szpitala.

Kto jest winny: kierowca mercedesa czy skody?

Prowadzący mercedesa powiedział policji, że zjechał na przeciwny pas ruchu, chcąc uniknąć zderzenia z innym pojazdem. W dniu wypadku, tj. 25 sierpnia, znaleziono nieopodal skodę, której 55-letni kierowca został zatrzymany. Dalsza część tekstu poniżej.

Mężczyźnie przedstawiono zarzut jazdy w stanie nietrzeźwości. Nie przyznał się on do winy. Zaprzeczył, żeby w ogóle prowadził ten pojazd

- powiedział PAP Policiewicz.

Mimo to śledczy nie znaleźli na razie związku między wypadkiem w Brodach Dużych a znalezioną na miejscu skodą. Śledztwo w tej sprawie jest prowadzone w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Organy ścigania nadal poszukują świadków zdarzenia, którzy mogą się zgłaszać bezpośrednio do prokuratury w Płocku lub do tamtejszej komendy policji.