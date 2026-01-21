Brutalny atak na Targówku. Ranili 16-latka maczetą! Wstrząsające nagranie!

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-01-21 16:20

Wstrząsające zdarzenie na Targówku w Warszawie. Dwóch młodych mężczyzn przy użyciu przedmiotu przypominającego maczetę zastraszyło 16-latka. Jeden z nich ranił nastolatka! Wszystko nagrały kamery monitoringu. Jak się okazało, policja w tej sprawie zatrzymała 14-latka!

Warszawa, Targówek. Brutalna napaść na 16-latka

Koszmar rozegrał się przed godz. 22 we wtorek, 20 stycznia, w rejonie Parku Bródnowskiego na Targówku w Warszawie. Jak przekazała policja, dwóch młodych mężczyzn przy użyciu przedmiotu przypominającego maczetę zastraszyło 16-latka. Jeden z nich ranił nastolatka w nogę! Agresywni napastnicy zabrali rannemu chłopakowi saszetkę z zawartością m.in. dokumentów i gotówki, po czym uciekli.

Chłopak sam zadzwonił na numer alarmowy i wezwał pomoc. Na miejscu zjawił się też jego ojciec.

- Ze względu na obrażenia, jakie odniósł nastolatek, ratownicy medyczni zdecydowali o przewiezieniu go do szpitala - poinformowała nadkom. Paulina Onyszko z KRP VI.

Zatrzymany 14-latek!

Na miejscu błyskawicznie zjawili się zaalarmowani policjanci. Ustalili wizerunki obu napastników i rozpoczęli ich poszukiwania. Pomagał im wyszkolony pies policyjny. Bardzo szybko funkcjonariusze dotarli też do nagrania z monitoringu z tego zdarzenia. Nagranie jest wstrząsające!

Jak przekazała nadkom. Paulina Onyszko, w środę, 21 stycznia, w jednym z mieszkań na Białołęce funkcjonariusze zatrzymali 14-latka wytypowanego do udziału w napadzie! - Zabezpieczyli też przedmiot, którym napastnicy mogli zastraszyć napadniętego chłopaka. Policjanci prowadzą dalsze ustalenia w tej sprawie - dodała.

Wstrząsające kulisy zabójstwa Maćka w Warszawie. Po plecach leciała mu krew. Sł…
WARSZAWA TARGÓWEK
NAPAD MACZETA
NASTOLATEK