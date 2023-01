Potworne zajście

Brutalny napad na sklep w Kobyłce. Jeden z napastników nie żyje. Rekonstrukcja wydarzeń

To, co wydarzyło się w niedzielny wieczór, 8 stycznia, w sklepie przy ul. Wołomińskiej w podwarszawskiej Kobyłce, mrozi krew w żyłach. Dwóch zamaskowanych i uzbrojonych napastników wtargnęło do lokalu i zastraszyło kasjerkę. Gdy jeden z napastników próbował dostać się do sklepowej kasy, do akcji wkroczył właściciel lokalu. Poniżej przestawiamy rekonstrukcję tych krwawych wydarzeń.