Swego czasu najwyższy budynek w Polsce. Prudential robił furorę

Prudential powstał w latach 1931-1933 przy pl. Napoleona 9 (obecnie pl. Powstańców Warszawy) i przez długi czas był to jeden z najbardziej charakterystycznych budynków Warszawy. Obiekt miał być siedzibą miejscowej spółki brytyjskiego Towarzystwa Ubezpieczeń "Prudential" i to właśnie w dolnej części wieżowca umieszczono biura firmy. Reszta przestrzeni natomiast pełniła głównie funkcję mieszkalną.

Prudential, czyli nowoczesność na miarę czasów międzywojennych

Budynek miał aż 16 pięter i 66 metrów wysokości, a za jego projekt odpowiadał Marcin Weinfeld, zaś stalową konstrukcję spawaną ustawioną na żelbetowych fundamentach biurowca zaprojektowali Stefan Bryła i Wenczesław Poniż. Choć dziś takie parametry z pewnością nie robią na większości wrażenia, to w okresie międzywojennym było to coś wyjątkowego. Na uwagę zasługuje również fakt, iż stworzono tam nawet windy, a na dachu znajdował się maszt radiowy, co było nie lada nowością i luksusem jak na ówczesne standardy.

PRL-owska odbudowa po wojnie

Niestety Prudential został poważnie uszkodzony w trakcie II wojny światowej, a dokładnie podczas Powstania Warszawskiego w 1944 roku. Wówczas został ostrzelany przez artylerię i lotnictwo, lecz - co ciekawe - nie zawalił się dzięki nowoczesnej konstrukcji stalowej. Fotografie zniszczonego budynku są dziś ikoniczne i stały się symbolem zrujnowanej Warszawy.

Odbudowa obiektu rozpoczęła się w latach 50. XX wieku, a za nowy projekt odpowiadał również Marcin Weinfeld. Budynek z czasem stracił jednak charakter art déco na rzecz monumentalizmu charakterystycznego dla epoki socrealizmu oraz otrzymał nową funkcję, a mianowicie stał się hotelem. W lutym 1954 roku oddano go do użytku i odtąd dawny Prudential dysponował 260 luksusowymi pokojami wyposażonymi w 390 łóżek.

Współczesny hotel Warszawa to symbol odbudowy i siły stolicy

Hotel Warszawa działał od 1954 do 2002 roku. Przez lata zmieniał właścicieli i został nieco zaniedbany, lecz na szczęście w 2009 roku budynek kupiła Grupa Likus Hotele i Restauracje, która przystąpiła do modernizacji rok po zakupie. Odnowiony obiekt został ponownie otwarty w 2018 roku i od tamtej pory cieszy się popularnością wśród turystów i miłośników architektury. Hotel Warszawa to pięciogwiazdkowy obiekt, łączący w sobie historię i nowoczesność.

