Pogrzeb Patrycji i Łukasza pod Warszawą. Utonęli ratując córeczkę

Śmierć małżeństwa na Mazurach wstrząsnęła nie tylko rodziną i przyjaciółmi, ale całą Polską. W poniedziałek, 5 sierpnia, w Chotomowie pod Warszawą odbył się pogrzeb Patrycji i Łukasza. Na ich ostatnie pożegnanie przybyły tłumy - zebrały się setki osób. Nie wszyscy zmieścili się w kościele. Ksiądz prowadzący ceremonię zaczyna od pieśni "Być bliżej Ciebie chcę". Ci, którzy uwierzą w to, że Jezus umarł, zmarli w Chrystusie zmartwychwstaną - zostaną porwani w niebiańskie obłoki. Przytoczył przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych.

"Patrycja i Łukasz nikomu już więcej nie pomogą, ale my możemy pomóc im modlitwą o to, by ich życie stało się wieczne. (...) Ludzkie życie jedynie się zmienia, nie kończy. Dla Patrycji i Łukasza na pewno się nie skończyło" - zwraca się do zebranych.

Po zakończeniu mszy żałobnicy ruszają na cmentarz. Zrozpaczona rodzina nie jest w stanie pohamować łez. "Dlaczego tak Panie Boże?" - pytają podczas składania trumien do grobu.

Tragiczna śmierć na Mazurach

Wielokrotny Mistrz Polski w Trójboju Siłowym oraz Wyciskaniu Sztangi Łukasz oraz jego żona Patrycja zginęli 30 lipca 2024 roku. Dwa dni wcześniej obchodzili szóstą rocznicę ślubu. Wraz z córeczką, 4-letnią Zuzią, wybrali się na rodzinne wakacje na Mazury. Nikt nie przypuszczał, że to będą ich ostatnie.

Tego tragicznego dnia małżeństwo wypożyczyło motorówkę i we trójkę wypłynęli na Jezioro Mikołajskie. Dziewczynka niespodziewanie wypadła za burtę, a rodzice rzucili się za nią na ratunek. Zuzię ocalił kapok. Patrycja i Łukasz jednak z wody nie wypłynęli. Ich ciała znaleziono na głębokości 11 metrów, leżące obok siebie.