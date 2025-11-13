„Cyngiel” stambulskiej mafii wpadł w Warszawie! Miał przy sobie naładowaną broń

43-letni obywatel Turcji, określany mianem „cyngla” stambulskiej mafii, wpadł w ręce funkcjonariuszy w Warszawie. Mężczyzna był poszukiwany czerwoną notą Interpolu za zabójstwa, porwania i ataki zbrojne w Stambule.

Międzynarodowa akcja policji. Zatrzymano „cyngla” mafii

Jak informują policjanci, kluczową rolę w zatrzymaniu odegrała współpraca stołecznych policjantów z funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wymiana informacji ze stroną turecką. Działania były prowadzone wielotorowo, co pozwoliło na skuteczne namierzenie i zatrzymanie poszukiwanego.

− Policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Stołecznej Policji tropią na co dzień najgroźniejszych przestępców, którzy ukrywają się przed odpowiedzialnością za swoje czyny − informuje mł. asp. Jakub Pacyniak i sierż. szt. Kacper Wojteczko.

Zatrzymanie miało miejsce przed jedną z restauracji przy ulicy Żurawiej. Z uwagi na potencjalne zagrożenie, w akcji uczestniczył Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji. Okazało się, że mężczyzna miał przy sobie broń palną z wprowadzonym nabojem do komory nabojowej oraz kilkanaście sztuk amunicji.

„Cyngiel” mafii z bronią w centrum Warszawy. Co mu grozi?

Po zatrzymaniu, 43-latek trafił do komendy przy ulicy Wilczej. Śledztwo wykazało, że przyjechał do Polski z Europy Zachodniej kilkanaście dni wcześniej. Do akcji włączono kryminalnych ze śródmiejskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu, którzy zebrali materiał dowodowy w sprawie nielegalnego posiadania broni palnej i amunicji.

Mężczyzna usłyszał zarzuty w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Sprawa ta jest dowodem na skuteczność i profesjonalizm stołecznych policjantów w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście.

