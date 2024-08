Czołówka autobusu miejskiego z rowerzystą. Niedawno zginęły tam trzy osoby

POWAŻNY WYPADEK

Czołowe zderzenie autobusu miejskiego z rowerzystą w Warszawie. Niedawno zginęły tam trzy osoby

W godzinach porannych w piątek (30 sierpnia) na ul. Vogla doszło do koszmarnego wypadku. Niedawno w tym miejscu zginęły trzy osoby. To w maju bieżącego roku na Wilanowie kierujący BMW wjechał z prędkością 160 km/h w drzewo. Tym razem doszło tam do zderzenia rowerzysty z autobusem miejskim. Cyklista z impetem wjechał w przód pojazdu. Z ciężkimi obrażeniami został przewieziony do szpitala.