Czterolatka chodziła po dachu bloku, matka była pijana w domu

Warszawa, Ursynów. Kompletnie pijana matka w domu, a dziecko na dachu

Do zdarzenia doszło 24 czerwca w sobotę po południu na warszawskim Ursynowie. Policjanci zostali powiadomieni, że po dachu budynku chodzi mała dziewczynka. Słysząc to natychmiast udali się we wskazane miejsce powiadamiając jednocześnie straż pożarną.

– Skierowana na miejsce załoga straży pożarnej, na podnośniku koszowym weszła na dach budynku i bezpiecznie ściągnęła 4-letnie dziecko. Sytuacja była dynamiczna i bardzo groźna, bo małe dziecko zbliżało się kilkukrotnie do krawędzi dachu – przekazuje Iwona Kijowska z mokotowskiej policji.

Policjanci w kilka chwil ustalili personalia matki dziecka. 41-latka nie zorientowała się, że młodsze dziecko wyszło z mieszkania. Badanie alkomatem matki wykazało 2 promile w wydychanym powietrzu. Kobieta została zatrzymana, a dziecko przekazane trzeźwemu ojcu, który wrócił do miejsca zamieszkania z pracy. Dzięki szybkiej akcji służb wszystko zakończyło się szczęśliwe!

Śledczy przedstawili 41-letniej obywatelce Ukrainy zarzut narażenia córki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi jej kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.