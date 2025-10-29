Cztery lata walki z guzem mózgu. Ostatnia szansa Kacperka to terapia w Niemczech.

Historia Kacperka rozpoczęła się we wrześniu 2021 roku, kiedy to zdiagnozowano u niego guz mózgu. Dla zaledwie czteroletniego chłopca i jego rodziny diagnoza była wstrząsem. Beztroskie dzieciństwo nagle ustąpiło miejsca szpitalnym salom i nieustannej walce o zdrowie. Rodzice Kacperka musieli zmierzyć się z rzeczywistością, której żaden rodzic nie powinien doświadczyć. Od tego momentu ich życie zmieniło się nieodwracalnie.

W trybie natychmiastowym Kacperek przeszedł operację ratującą życie, ponieważ guz doprowadził do wodogłowia. Po operacji pojawił się niedowład nóg i Kacperek od nowa uczył się chodzić. Mimo młodego wieku, chłopiec wykazał się niesamowitą determinacją i wolą walki.

Trudne początki i walka o każdy dzień

Leczenie chemioterapią było dla Kacperka bardzo obciążające. Wiele razy konieczne było przetaczanie krwi. W listopadzie 2021 roku policjanci z Woli i Bemowa apelowali o oddawanie krwi dla Kacperka w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. 8-latek przeszedł również radioterapię i chemię podtrzymującą. Po długiej i wyczerpującej walce pojawiła się nadzieja − Kacperek wszedł w remisję. Niestety, radość nie trwała długo.

W marcu 2024 roku kontrolny rezonans magnetyczny wykazał nowe ognisko w głowie, co oznaczało progresję choroby. Walka rozpoczęła się na nowo. W czerwcu Kacperek przeszedł kolejną operację głowy, a następnie kolejne cykle chemioterapii. Chłopiec znosił to dzielnie, mimo bólu i ogromnego zmęczenia. Niestety, najnowsze badania wykazały, że nowotwór wciąż nie ustępuje.

Terapia w Kolonii − ostatnia deska ratunku

Lekarze wyczerpali już wszystkie dostępne metody leczenia w Polsce. Za ich namową rodzice Kacperka zaczęli szukać pomocy za granicą. Nadzieją okazała się indywidualna szczepionka dendrytyczna, dostępna w wysoko wyspecjalizowanej klinice w Kolonii. Ta innowacyjna terapia daje realną szansę na zatrzymanie choroby. Immunoterapia pobudza organizm do walki z komórkami nowotworowymi, tak aby rozpoznawał i sam niszczył komórki nowotworowe.

Klinika w Kolonii wyznaczyła najszybszy możliwy termin rozpoczęcia leczenia − początek listopada bieżącego roku. Nowotwór nie czeka, a każdy dzień zwłoki to ogromne ryzyko dla Kacperka. Choroba postępuje, a rodzina robi wszystko, by zdążyć na czas. Liczy się każda sekunda!

Dlatego rodzina i przyjaciele Kacperka apelują o pomoc. Każda, nawet najmniejsza kwota, przybliża chłopca do upragnionego celu − wyjazdu na leczenie do Niemiec. Razem możemy zdziałać cuda i dać Kacperkowi szansę na normalne życie.

Link do zbiórki: Kacper Koszałka