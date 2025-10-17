Dachowanie na S7 pod Grójcem. 11 osób rannych, w akcji śmigłowiec LPR

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-10-17 9:25

Dramat na trasie S7 pod Grójcem. Na wysokości miejscowości Wola Borowska dachował bus. Jechało nim 11 osób. Wszystkie trafiły do szpitali, w tym jedną zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Autor: Policja/ Materiały prasowe

– Busem jechało jedenaście osób. Wszystkie zostały przetransportowane do szpitali – powiedziała "Super Expresowi" oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grójcu asp. Agata Sławińska.

Więcej informacji podamy wkrótce.

GRÓJEC
DROGA S7