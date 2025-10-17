Dachowanie na S7 pod Grójcem. 11 osób rannych, w akcji śmigłowiec LPR

Dramat na trasie S7 pod Grójcem. Na wysokości miejscowości Wola Borowska dachował bus. Jechało nim 11 osób. Wszystkie trafiły do szpitali, w tym jedną zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

i Autor: Policja/ Materiały prasowe