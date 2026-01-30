Daniel brutalnie atakował bezbronne seniorki. „Przestań wrzeszczeć, bo cię uduszę"

2026-01-30 13:15

Danielowi D. grasował na warszawskiej Ochocie. 27 marca zaatakował starszą kobietę, którą popchnął do środka windy. Mężczyzna ukradł jej torebkę z cenną zawartością. Dwa dni później rzucił się na seniorkę wchodzącą do mieszkania. Jej głośne wołanie usłyszał mąż, udaremniając kradzież. Daniel D. uciekł, jednak jego tożsamość zdradziło pozostawione na miejscu przestępstwa DNA.

Daniel D.

i

Autor: WWP KSP/ Materiały prasowe
  • Daniel D. brutalnie atakował seniorki na warszawskiej Ochocie, okradając je lub próbując to zrobić.
  • Zatrzymany dekarz, poszukiwany za inne przestępstwa, został zidentyfikowany dzięki DNA.
  • Sprawdź, jak zakończyła się seria napadów i co grozi sprawcy działającemu w warunkach multirecydywy.

Warszawa Ochota. Daniel D. atakował bezbronne seniorki

Daniel D. ma 37 lat. Z zawodu jest dekarzem. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota właśnie skierowała do sądu przeciwko niemu akt oskarżenia. Mężczyzna jest podejrzany o dokonanie na warszawskiej Ochocie w marcu 2025 r. rozboju i usiłowanie rozboju. Mężczyzna atakował bezbronne seniorki!

Jak podała Prokuratura Okręgowa w Warszawie, mężczyzna 27 marca 2025 roku popchnął starszą kobietę do środka windy i szarpał za torebkę. Seniorka uderzyła głową o lustro znajdujące się wewnątrz windy. Jej oprawca uciekł z torebką, w której miała dokumenty, telefon, 120 złotych oraz karta bankomatowa.

Minęły zaledwie dwa dni i Daniel D. ponownie zaatakował. Również na warszawskiej Ochocie. Tym razem jego ofiarą była starsza kobieta wchodząca do mieszkania. Mężczyzna uderzył ją w plecy! Gdy upadła, bił po twarzy, głowie i klatce piersiowej. Kobieta wołała pomocy, jednak sprawca zagroził jej słowami: "Przestań wrzeszczeć, bo cię uduszę". Napastnik usiłował zabrać jej torebkę wraz z zawartością portfela, pieniędzy w łącznej kwocie 170 złotych, okularów korekcyjnych, kluczy, telefonu i dokumentów. Zamierzonego celu jednak nie osiągnął.

Na pomoc kobiecie ruszył jej mąż, słysząc przeraźliwe wołanie. Mężczyzna wszedł do salonu i zobaczył nieznanego mężczyznę w czarnej kominiarce, który natychmiast wybiegał z mieszkania, pozostawiając leżącą na podłodze mieszkania torebkę, która była rozpruta na szwach i miała urwany pasek.

Ta napaść pogrążyła Daniela D. Na zabezpieczonej torebce w wyniku badań kryminalistycznych ujawniono jego DNA.

Daniel D. zatrzymany, odpowie w warunkach multirecydywy

Policjanci patrolujący warszawską Ochotę 1 kwietnia minionego roku w rejonie ul. Niemcewicza 26 zauważyli osobę, która wchodzi do sklepu i odpowiada wizerunkowi poszukiwanego Daniela D. Po wylegitymowaniu go okazało się, że to on we własnej osobie! Co więcej, po sprawdzeniu mężczyzny w systemach informacyjnych policji okazało się, że jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 5 lat i 3 miesięcy orzeczonej przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie.

- W toku przeprowadzonych czynności przeprowadzonych bezpośrednio po zatrzymaniu Daniela D. dokonano zatrzymania rzeczy w postaci jego butów zaś podczas przeszukania w miejscu zamieszkania Daniela D. dokonano zatrzymania rzeczy w postaci kurtki, bluzy i czapki, w których podejrzany został zarejestrowany na monitoringu z miejsca zdarzenia - poinformował prok. Piotr Skiba, Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Jak dodał, 37-latek nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. - Wskazał jednak, że nie był w Warszawie od 15 lat, w ciągu ostatnich miesięcy był u matki kilka razy, zdarzało się, że nocował, wyjaśnił, ze nie pamięta co robił w czasie popełnienia przestępstw - przekazał prok. Skiba.

Daniel D. był uprzednio wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu, dlatego teraz odpowiadać będzie w warunkach multirecydywy, co sprawia że za każdy z zarzucanych mu czynów może być orzeczona kara pozbawienia wolności od 3 lat do lat 18.

- Wobec podejrzanego cały czas stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania - poinformował prok. Skiba.

