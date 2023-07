Darmowe kajaki w Warszawie. Gdzie szukać? Jak wypożyczyć?

Darmowe kajaki w Warszawie. Spływy po Wiśle

Od 23 czerwca do 27 sierpnia można skorzystać z darmowych spływów kajakowych po Wiśle na dwóch trasach do wyboru: z plaży Romantycznej do plaży Saska Kępa lub z plaży Saska Kępa do plaży Zoo (z możliwością wpłynięcia do Portu Czerniakowskiego).

„Trasy będą wykorzystywane naprzemiennie co tydzień. Na każdym spływie dostępne będą do wyboru kajaki 1 i 2-osobowe (z pełnym wyposażeniem – kamizelki, wiosła). Każdy uczestnik zostanie przeszkolony z podstawowych technik kajakarskich i otrzyma instruktaż z bezpieczeństwa i zasad poruszania się na wodzie” - przekazał stołeczny ratusz.

W spływach mogą uczestniczyć zarówno dorośli, jak i dzieci pod opieką dorosłych. Rezerwacje kajaków na spływ za zwrotną kaucją w wysokości 20 zł można dokonywać na stronie rejsy.waw.pl.

Kaucja jest zwracana po oddaniu sprzętu. Chodzi o to, by wyeliminować „puste rezerwacje”.

Wypożyczalnia kajaków w Porcie Żerańskim

Do oferty wakacyjnych atrakcji Dzielnicy Wisła powróciła wypożyczalnia kajaków w Porcie Żerańskim na Białołęce. Mieszkańcy zdecydowali o jej reaktywacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wypożyczalnia znajduje się w okolicach statku Zefir. Jest ona czynna do 31 sierpnia w godzinach od 12-18 od wtorku do niedzieli. Dostępnych jest 12 kajaków 1 lub 2-osobowych z pełnym wyposażeniem. Kajaki będą wydawane w dwóch turach: o godzinie 12 i 15 na trzy godziny. W tym wypadku również wymagana jest kaucja zwrotna za kajak w wysokości 20 zł.

Co więcej, w ramach projektu, zostaną zorganizowane również 4 spływy z komandorem na trasie plaża Saska Kępa-kanał Żerański. „Każdy spływ będzie przeznaczony dla 12 kajaków, które będą miały możliwość śluzowania w Porcie Żerańskim – daty spływów będą się pojawiały się sukcesywnie w wydarzeniu na Facebooku – jako niespodzianka dla najaktywniejszych” - przekazał ratusz.

Rejestracji do wypożyczalni kajaków w Porcie Żerańskim również dokonuje się przez wiślaną stronę internetową rejsy.waw.pl.

Darmowe kajaki w Parku Skaryszewskim

W ramach Budżetu Obywatelskiego za darmo kajakami można popływać również po Jeziorku Kamionkowskim w Parku Skaryszewskim. Kajaki można wypożyczać codziennie od wtorku do niedzieli w godzinach od 12 do 19 aż do 31 sierpnia. Do dyspozycji jest 12 kajaków 2-osobowych. Czas wypożyczenia to maksymalnie 60 min.

Podczas rezerwacji obowiązuje kaucja wynosząca 15 zł. Zostanie ona zwrócona na konto następnego dnia roboczego lub po anulowaniu rezerwacji.

Rejestracji do wypożyczalni kajaków w Parku Skaryszewskim również dokonuje się przez stronę internetową rejsy.waw.pl.

Bezpłatne kajaki w Forcie Bema

Za darmo kajakami można popływać również po fosie w Forcie Bema. Z miejsca można korzystać do 24 września codziennie w godzinach 10-20. Szczegóły na stronie Urzędu Dzielnicy Bemowo.