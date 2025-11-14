Dlaczego metro nie jeździ 14.11.2025? Paraliż w centrum i zamknięte stacje

Dlaczego metro nie kursuje 14.11.2025? Pasażerowie warszawskiego metra muszą przygotować się na spore utrudnienia. W związku z wymianą urządzeń sterowania ruchem pociągów oraz modułów trakcji linii M1, część stacji zostanie wyłączona z ruchu. Zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywać od czwartku, 13 listopada 2025 roku, od godziny 21:30 do niedzieli, 16 listopada 2025 roku. Które stacje nie będą obsługiwane? Poznaj szczegóły.

Dlaczego metro nie kursuje? Wielkie zmiany

Dlaczego metro nie jeździ 14.11.2025? Jak poinformował Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, utrudnienia są spowodowane modernizacją infrastruktury. 

Wymiana urządzeń jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu podróżowania” – czytamy w komunikacie ZTM.

Pasażerowie powinni zapoznać się ze szczegółowym harmonogramem zmian i zaplanować alternatywne trasy przejazdu. W czasie wyłączenia odcinka centralnego linii M1, uruchomione zostaną dodatkowe linie tramwajowe i autobusowe, które mają zapewnić sprawną komunikację w mieście. Mimo to, należy liczyć się z wydłużonym czasem podróży i większym zatłoczeniem w środkach komunikacji miejskiej.

Metro M1 nieczynne na odcinku Wilanowska – Słodowiec. Jakie zmiany czekają pasażerów?

Od czwartku, 13 listopada 2025 roku, od godziny 21:30 do niedzieli, 16 listopada 2025 roku, linia metra M1 zostanie wyłączona na odcinku Wilanowska – Słodowiec. 

Kursy linii metra M1 będą utrzymane na odcinkach Młociny – Słodowiec oraz Wilanowska - Kabaty według następującego harmonogramu:

  • W czwartek, 13 listopada, po godzinie 21:30 kursowanie z częstotliwością co około 6:30 minuty.
  • W piątek, 14 listopada, na odcinku Wilanowska – Kabaty co około 4:30 minuty (kursy nocne co około 15 minut), a na odcinku Młociny – Słodowiec co około 5:30 minuty (kursy nocne co około 15 minut).
  • W sobotę, 15 listopada, kursowanie z częstotliwością co około 5:30 minuty (kursy nocne co około 15 minut).
  • W niedzielę, 16 listopada, kursowanie z częstotliwością co około 5:30 minuty, z zakończeniem kursowania około godziny 24:00.

Dodatkowe linie tramwajowe i autobusowe. Zastępcza komunikacja miejska

W związku z wyłączeniem odcinka centralnego linii M1, uruchomione zostaną dodatkowe linie tramwajowe i autobusowe. Od czwartku, 13 listopada 2025 roku, od godziny 21:30 do niedzieli, 16 listopada 2025 roku, do końca kursowania linii dziennych, uruchomione zostaną tramwajowe linie uzupełniające 61 na trasie WYŚCIGI – WINNICA i 76 na trasie MIASTECZKO WILANÓW – TARCHOMIN KOŚCIELNY.

  • Zawieszone zostanie kursowanie linii 14 w dniach 14-16 listopada 2025 roku (w dniu 13 listopada 2025 roku linia 14 kursuje). Kursowanie linii 2, 16, 61, 76 w dniach 13-16 listopada 2025 roku będzie odbywało się na podstawie specjalnych rozkładów jazdy.
  • Dodatkowo, od czwartku, 13 listopada 2025 roku, od godziny 21:00 do niedzieli, 16 listopada 2025 roku, uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa ZM1 na trasie METRO WILANOWSKA – METRO SŁODOWIEC.
  • W noce 14 na 15 listopada oraz 15 na 16 listopada linia ZM1 w wybranych kursach zostanie skierowana na trasę wydłużoną: METRO WILANOWSKA – METRO MŁOCINY oraz METRO SŁODOWIEC – METRO KABATY. Kursowanie linii ZM1 odbywać się będzie na podstawie specjalnego rozkładu jazdy.

W związku z wprowadzanymi zmianami, pasażerowie powinni zwrócić uwagę również na zmiany przystankowe.

