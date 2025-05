Dlaczego trasa S8 w Warszawie jest zablokowana? Aktywiści znów przykleili się do jezdni

Potężne uderzenie KAS w Wólce Kosowskiej! W magazynie podróbki za 20 mln zł! Co jeszcze znaleźli celnicy?

Ostatnie Pokolenie znowu blokuje S8 w Warszawie! Paraliż na Annopolu

Aktywiści z Ostatniego Pokolenia po raz kolejny zablokowali trasę S8 w Warszawie, tym razem na wysokości Annopola. Ruch w kierunku centrum został całkowicie sparaliżowany, powodując ogromne utrudnienia dla kierowców. Na miejscu interweniują już służby – straż pożarna i policja, ale sytuacja jest napięta. To nie pierwszy tego typu incydent z udziałem tej grupy aktywistów, którzy domagają się radykalnych zmian w polityce transportowej.

Przypomnijmy, że podobna sytuacja miała miejsce 9 maja, kiedy to aktywiści przykleili się do jezdni na trasie S8, również blokując ruch. Wówczas interweniowała policja i straż pożarna, która musiała odkuwać protestujących z asfaltu za pomocą młota pneumatycznego. W wyniku tych działań doszło do uszkodzenia nawierzchni drogi.

Minister Klimczak zapowiada konsekwencje. Będzie odszkodowanie za blokadę S8?

Po poprzedniej blokadzie trasy S8, minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) złożyła zawiadomienie do prokuratury w związku z nielegalnym protestem. GDDKiA ma również domagać się od osób odpowiedzialnych za blokadę odszkodowania, które ma pokryć koszty zabezpieczenia protestu, naprawy drogi oraz nielegalnego zajęcia pasa drogowego.

„W związku z nielegalnym protestem, do którego doszło 9 maja br. na drodze ekspresowej S8 w Warszawie, pomiędzy węzłami Broniewskiego i Wisłostradą, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) skierowała zawiadomienie o możliwości popełnienia czynu zabronionego do Prokuratury Rejonowej Warszawa–Praga Południe” – poinformował minister Klimczak.

Minister podkreślił, że szanuje prawo do wyrażania poglądów, ale nie będzie tolerował bezkarnego utrudniania życia innym ludziom, niszczenia infrastruktury i zagrażania bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Przypomnijmy, że ruch pieszych na drogach ekspresowych w Polsce jest zabroniony.

Kim jest Ostatnie Pokolenie i czego chcą aktywiści?

Ostatnie Pokolenie to grupa aktywistów, która działa w kilku krajach Europy, m.in. w Polsce, Niemczech, Austrii i we Włoszech. Ich celem jest zwrócenie uwagi na problem zmian klimatycznych i wymuszenie na rządzących podjęcia radykalnych działań w celu ich powstrzymania. Aktywiści znani są z kontrowersyjnych akcji, takich jak blokowanie ulic i mostów, oblewanie pomników farbą czy zakłócanie wydarzeń sportowych.

Czy kolejna blokada trasy S8 przyniesie oczekiwane przez aktywistów rezultaty? Czas pokaże. Jedno jest pewne – ich działania budzą coraz większe kontrowersje i irytację wśród kierowców.