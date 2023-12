DLACZEGO TO ZROBIŁA?!

Warszawa, Ochota. Poważny pożar dwóch osobówek. Auta doszczętnie spłonęły

To była niecodzienna interwencja. Najpierw doszło do niegroźnej kolizji, a później do poważnego pożaru obydwu pojazdów biorących udział w zdarzeniu. Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną oraz policję.

− Zgłoszenie wpłynęło do nas po godzinie 9. na wysokości szpitala zderzyły się dwie toyoty. Po przybyciu na miejsce zastaliśmy nadpalone pojazdy. Nikomu nic się nie stało − przekazała nam Gabriela Putyra z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji. Strażacy przyznają, że jedno z aut zostało totalnie pożarte przez jęzory ognia.

Kierowcy w porę się ewakuowali z pojazdów. Na miejscu swoje działania prowadziły dwa zastępy stołecznej straży pożarna oraz grupa operacyjne z Komendy Miejskiej Policji, ale również funkcjonariusze policji. Trwa ustalanie okoliczności tego potwornego zdarzenia.