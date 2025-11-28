Dramatyczna interwencja na moście Gdańskim. Policjanci z Łotwy i strażnicy miejscy uratowali 17-latkę

Był wtorek, 25 listopada. Około godziny 20.30 patrol Oddziału Specjalistycznego warszawskiej straży miejskiej oraz funkcjonariusze Policji Municypalnej z Rygi pełnili wspólną służbę w ramach międzynarodowej wymiany. Nagle zauważyli na moście Gdańskim młodą dziewczynę. Jej zachowanie wzbudziło ich niepokój. Funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję.

„Zaniepokojeni podeszli zapytać, czy wszystko z nią w porządku. Nie było. 17-latka była roztrzęsiona. Mówiła, że „nic nie ma sensu” i że „nie da się jej pomóc” – relacjonuje Straż Miejska.

Strażnicy miejscy, odpowiednio przeszkoleni do reagowania w sytuacjach kryzysowych, rozpoczęli rozmowę z dziewczyną. W trudnych warunkach atmosferycznych, przy zacinającym deszczu i śniegu, udało im się nawiązać kontakt i przekonać 17-latkę, by schroniła się w radiowozie.

Aby zapewnić bezpieczeństwo dziewczynie, na miejsce wezwano dodatkowy patrol, policję, pogotowie oraz rodziców. Lekarz, który przybył na miejsce, podjął decyzję o przewiezieniu 17-latki na obserwację do szpitala.

Gdzie dzwonić po pomoc?

W chwili kryzysu każdy może pomóc zarówno sobie, swoim najbliższym, jak i nieznajomym. Są telefony, które marto znać.

116 123 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu w godz. 14–22

116 111 - Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

800 121 212 - Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

800 108 108 - Bezpłatny telefon wsparcia dla osób w żałobie, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14–20

800 111 123 - Bezpłatny telefon wsparcia programu Tumbo Pomaga, czyli pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12-18

22 635 09 54 - Telefon zaufania dla osób starszych, czynny w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 17–20

800 120 002 - Niebieska linia - dla doświadczających przemocy czynna 24 godziny na dobę

i Autor: MZ/ Materiały prasowe