Karambol pod Wyszkowem! Cztery auta rozbite, droga zablokowana

Karambol pod Wyszkowem. Cztery auta rozbite

Do zdarzenia doszło na wysokości miejscowości Kamieńczyk. Jak informuje policja, zderzyły się tam cztery pojazdy. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym policję, straż pożarną i pogotowie ratunkowe. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych, ale sytuacja jest dynamiczna i wymaga dalszych ustaleń.

W związku z całkowitą blokadą drogi K-62, policja zorganizowała objazdy. Kierowcy jadący w kierunku Wyszkowa powinni kierować się na Łochów, następnie na Brok i dalej na drogę S8. Osoby podróżujące od strony Wyszkowa powinny zjechać na węźle Skuszew, kierować się na S8, a następnie na Brok i Łochów.

Karambol w Olsztynie. Pijany kierowca staranował autobus

Apel o ostrożność

Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach objazdowych. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez policjantów i innych funkcjonariuszy. Warto również śledzić komunikaty radiowe i internetowe, aby być na bieżąco z sytuacją na drodze.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze zależy od nas samych. Zachowajmy ostrożność, dostosujmy prędkość do warunków i unikajmy ryzykownych manewrów. W ten sposób możemy uniknąć niebezpiecznych sytuacji i bezpiecznie dotrzeć do celu.

