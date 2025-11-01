Dramatyczny wypadek w Pruszkowie! Dziewięć osób rannych, w tym dzieci

Wypadek w Pruszkowie: Dziewięć osób rannych, w tym dzieci

Po godz. 15:00 w al. Wojska Polskiego w Pruszkowie doszło do poważnego wypadku. Na skrzyżowaniu z ul. Kubusia Puchatka zderzyły się dwa auta osobowe. Doszło również do potrącenia rowerzysty. Rannych zostało dziewięć osób, w tym dwoje dzieci. Ulica jest całkowicie nieprzejezdna. Na miejscu pracują straż pożarna oraz policja. Wcześniej służby informowały o siedmiu rannych osobach.

- Samochodami podróżowało łącznie osiem osób, w tym dwoje dzieci. Jedno z aut dachowało i potrąciło rowerzystę, który znajdował się przy przejściu dla pieszych - poinformował w rozmowie z TVN24 aspirant Michał Składanowski, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie.

Wypadek w Pruszkowie: Utrudnienia na Wojska Polskiego

Na miejscu wypadku w Pruszkowie pracują służby. Policja ustala przyczyny zdarzenia. Służby apelują o ostrożność i omijanie al. Wojska Polskiego.

Bilans wypadku w Pruszkowie:9️⃣ osób poszkod., tym 7️⃣ trafiło do 🏥: mężczyźni w wieku 75 i 77 l., kobiety w wieku 46, 56 l. z og. potłuczeniami, urazami głowy i urazami wielomiejscowymi oraz piesza w wieku 55 l. w stanie bardzo ciężkim. Poszkodowane dzieci to 🧒 7l i 🧑 9l pic.twitter.com/L3stIKR3v8— WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie (@PogRatunkoweWaw) November 1, 2025