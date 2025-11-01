Dramatyczny wypadek w Pruszkowie! Dziewięć osób rannych, w tym dzieci

Grzegorz Kluczyński
2025-11-01 17:01

Dziewięć osób, w tym dwoje dzieci zostało rannych w wypadku w Pruszkowie. Do zdarzenia doszło w sobotę, 1 listopada, po godz. 15:00, na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego i ul. Kubusia Puchatka. Wszyscy poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala. Ulica jest całkowicie nieprzejezdna.

Wypadek w Pruszkowie: Dziewięć osób rannych, w tym dzieci

Po godz. 15:00 w al. Wojska Polskiego w Pruszkowie doszło do poważnego wypadku. Na skrzyżowaniu z ul. Kubusia Puchatka zderzyły się dwa auta osobowe. Doszło również do potrącenia rowerzysty. Rannych zostało dziewięć osób, w tym dwoje dzieci. Ulica jest całkowicie nieprzejezdna. Na miejscu pracują straż pożarna oraz policja. Wcześniej służby informowały o siedmiu rannych osobach.

- Samochodami podróżowało łącznie osiem osób, w tym dwoje dzieci. Jedno z aut dachowało i potrąciło rowerzystę, który znajdował się przy przejściu dla pieszych - poinformował w rozmowie z TVN24 aspirant Michał Składanowski, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie.

Wypadek w Pruszkowie: Utrudnienia na Wojska Polskiego

Na miejscu wypadku w Pruszkowie pracują służby. Policja ustala przyczyny zdarzenia. Służby apelują o ostrożność i omijanie al. Wojska Polskiego.

