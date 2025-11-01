Krwawa wendeta na popularnej wyspie! Strzelanina w wiosce, są ofiary i ranni

Kreta: Krwawa zemsta w greckiej wiosce

W sobotę rano niezidentyfikowani napastnicy otworzyli ogień do domów, samochodów i ludzi w małej wiosce w pobliżu Heraklionu na północnym wybrzeżu greckiej wyspy. Lokalne media podały, że napastnicy byli uzbrojeni w karabiny maszynowe Kałasznikowa i oddali z nich tysiące strzałów; zastrzegły, że nie ma pewności, czy strzelanina całkowicie ustała.

Według mediów wśród rannych znajdują się dzieci. Część poszkodowanych została przewieziona do szpitali prywatnymi samochodami i pojazdami rolniczymi, ponieważ karetki pogotowia nie mogły dotrzeć na miejsce z powodu trwającej strzelaniny. Policja nie wydała jeszcze zgody na wjazd karetek do wioski.

Władze nie ujawniły szczegółów dotyczących rannych. Nie jest również jasne, czy policji udało się zatrzymać podejrzanych.

Strzelanina na Krecie. Co było przyczyną wendety?

Policja poinformowała, że choć piątkowy wybuch w nowym domu spowodował rozległe zniszczenia, to nikt nie odniósł obrażeń.

Waśnie o charakterze rodzinnej zemsty nadal sporadycznie wybuchają na kreteńskiej prowincji - podkreślił Ekathimerini.

