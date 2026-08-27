Dwa ciała w rowie. Prokuratura bada tajemnice wypadku

Znaleźli dwa ciała przy leśnej drodze

Straszliwe odkrycie pod Ostrołęką. W rowie przypadkowy podróżny znalazł zniszczony motorower od dwóch martwych mężczyzn. Po wezwaniu policji, mundurowi natychmiast przystąpili do oględzin miejsca zdarzenia i pojazdu. Chwilę potem dołączył do nich prokurator. Zgłoszenie wpłynęło kilka minut po północy, 25 sierpnia.

Wstępnie śledczy ustalili, że do samej tragedii doszło kilka dni temu, 24 sierpnia, na drodze pomiędzy Nową Wsią a Przystanią w gminie Olszewo-Borki.

Bardzo szybko udało się ustalić tożsamość martwych mężczyzn, byli to 49-letni Rafał L. oraz 55-letni Karol P. Obydwaj byli mieszkańcami powiatu ostrołęckiego. Motorower, którym podróżowali to pojazd marki Toros Quadra.

- Ślady wskazują, że kierowca motoroweru z nieznanych przyczyn zjechał na lewy pas jezdni. Następnie na pobocze i ostatecznie wpadł do przydrożnego rowu. Mężczyźni najpewniej zginęli w momencie uderzenia o konar drzewa - wyjaśnia w rozmowie z „Super Expressem” nadkom. Tomasz Żerański, oficer prasowy KMP w Ostrołęce.

Ciało pierwszego mężczyzny znaleziono przy drzewie. Drugi leżał w pobliżu przedniej części rozbitego motoroweru.

Nadal pozostaje wiele pytań

Prokuratura musi odpowiedzieć na pytanie kto kierował motorowerem w momencie wypadku. Zwłoki zabezpieczono już do sekcji zwłok. Jej wyniki oraz badania toksykologiczne pozwolą wskazać jak dokładnie zginęła dwójka mężczyzn oraz czy znajdowali się pod wpływem środków odurzających lub alkoholu.

„Śledztwo pozostaje we wczesnej fazie. Wstępne ustalono, że pokrzywdzeni przed zdarzeniem mogli przebywać na stacji paliw w m. Nowa Wieś. Koniecznym będzie uzyskanie zapisu z kamer monitoringu. Przewidziane jest m.in. powołanie właściwych biegłych m.in. w celu zrekonstruowania przebiegu zdarzenia oraz ustalenia osoby kierującej pojazdem” - czytamy w komunikacie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.