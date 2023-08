To nie był spokojny weekend w Pruszkowie na Mazowszu. Dramat rozegrał się przy ul. Paderewskiego. W sobotę (19 sierpnia 2023 r.) po godzinie 18:00 przyjemną zabawę dwóch dziewczynek w koszmar zamienił agresywny amstaff. O sprawie informuje na swoim portalu "Onet". Zwierzę wydostało się z prywatnej posesji i rzuciło się na 6- i 8-latkę. Dlaczego do tego doszło? To wyjaśni policyjne postępowanie. Okoliczni mieszkańcy usłyszeli rozpaczliwy krzyk i wołanie o pomoc. Psa udało się odciągnąć, a dziewczynki trafiły do szpitala.

Pruszków: Policja bada sprawę pogryzienia dziewczynek przez amstaffa

Na szczęście życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu pojawili się ratownicy medyczni. Przytomne dziewczynki zostały przewiezione do szpitala. Dziennikarze "Onetu" ustalili, że pies był szczepiony. Policja prowadzi w tej sprawie śledztwo, które wyjaśni, czy właściciel agresywnego amstaffa zadbał o bezpieczeństwo. Funkcjonariusze przesłuchali już świadków.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - miasta@se.pl.

Sonda Czy zostałaś/eś kiedykolwiek zaatakowany przez agresywne psy? Tak Nie