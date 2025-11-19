"Dziwny obiekt" w centrum Warszawy. Co tu powstaje? Stolica już stroi się na Boże Narodzenie!

Warszawa szykuje się do Bożego Narodzenia. Na placu Defilad, obok Pałacu Kultury i Nauki, właśnie stawiają gigantyczny diabelski młyn i już gdzieniegdzie widać pierwsze stoiska debiutującego Jarmarku Warszawskiego. Jednocześnie na Starym Mieście stanęła choinka. I tu trwają intensywne prace przygotowawcze do bożonarodzeniowej fety.

  • W Warszawie trwają intensywne przygotowania do Bożego Narodzenia, a na Placu Defilad pojawia się nietypowa konstrukcja.
  • Stolica szykuje się na pierwszy Jarmark Warszawski z gigantycznym diabelskim młynem i ponad 100 stoiskami, które zaoferują świąteczne produkty i smakołyki.
  • Oprócz Jarmarku, na Starym Mieście stanęła już miejska choinka - zapowiedź tradycyjnych, świątecznych atrakcji w stolicy.
  • Co jeszcze czeka mieszkańców i turystów w Warszawie w tym świątecznym sezonie?

Warszawa stroi się na Boże Narodzenie

Warszawa powoli zamienia się w świąteczną stolicę! Od kilku dni w mediach społecznościowych warszawiacy dzielą się zdjęciami sprzed PKiN z pytaniem: „Co tu powstaje?” Teraz jest jasne - to przygotowania do pierwszego Jarmarku Warszawskiego w centrum miasta. Organizatorzy obiecują świąteczne miasteczko na miarę Berlin Christmas Market.

Jarmark Warszawski 2025. Co czeka odwiedzających?

Jarmark Warszawski 2025 rozpocznie się 28 listopada i potrwa do 1 stycznia 2026 roku. W sercu stolicy stanie ponad 100 drewnianych, urokliwych domków, w których odwiedzający znajdą prawdziwe bogactwo produktów i smaków. Wśród stoisk nie zabraknie:

  • drewnianych akcesoriów kuchennych,
  • bombek choinkowych, rękodzieła i wyrobów artystycznych,
  • lampionów, tekstyliów świątecznych i odzieży artystycznej z wełny,
  • biżuterii, w tym damskiej z bursztynem, bransoletek i gadżetów,
  • pocztówek, pamiątek oraz zabawek dla dzieci.

Dla najmłodszych i dorosłych przygotowano też diabelski młyn – jeden z najwyższych w Polsce, karuzele i scenę z koncertami świątecznymi. Całe wydarzenie odbywa się pod patronatem miasta, a organizatorzy zadbali o komfort i przestronność – jarmark zostanie podzielony na trzy strefy: pod PKiN, obszar centralny i strefę od ulicy Marszałkowskiej. Dodatkowo odwiedzający będą mogli korzystać z toalet, w tym dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Świąteczna atmosfera na Starym Mieście

Nie tylko plac Defilad szykuje się do świąt. Na Starym Mieście stanęła już miejska choinka, a ekipy montażowe przygotowują tradycyjny jarmark bożonarodzeniowy, który od lat przyciąga mieszkańców Warszawy i turystów. To właśnie tutaj można poczuć prawdziwą magiczna atmosferę świąt, z widokiem kolorowych lampek, aromatem grzanego wina i świątecznych smakołyków. 

Warszawiacy mogą szykować się na zimowy sezon pełen atrakcji. Pierwszy Jarmark Warszawski w centrum miasta zapowiada się widowiskowo. Diabelski młyn, liczne stoiska i świąteczne dekoracje na placu Defilad oraz choinka na Starym Mieście to dopiero początek tego, co czeka mieszkańców i gości stolicy w nadchodzących tygodniach.

Dziwny obiekt w centrum Warszawy. Co tu powstaje? Stolica już stroi się na Boże Narodzenie!
43 zdjęcia
Sonda
Lubisz jarmarki bożonarodzeniowe?
