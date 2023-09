Warszawa, Targówek. W mieszkaniu leżały zwłoki 65-latki. Pani Jolanta zmarła w październiku rok temu?

Historia pani Jolanty przypomina tę, która wydarzyła się kilka miesięcy temu w Legionowie. To tam, przy ul. Pałacowej, w mieszkaniu w bloku znaleziono zwłoki około 80-letniej pani Marii. Ciało przeleżało tam przez 5 lat! Tym razem przy ul. Łojewskiej na warszawskim Bródnie znaleziono zwłoki 65-latki. Znajdowały się w mieszkaniu od blisko roku.

– Wewnątrz mieszkania ujawniono zwłoki 65-letniej lokatorki w zaawansowanej fazie rozkładu. Zwłoki zostały przekazane do Zakładu Medycyny Sądowej. Sprawę prowadzi prokuratura – potwierdziła w rozmowie z portalem "tustolica.pl" Paulina Onyszko z praskiej policji.

Byliśmy na miejscu tragedii. To, co usłyszeliśmy od sąsiadów, wbiło nas ziemię. – Kobieta od początku życia miała pod górkę. 40 lat temu straciła matkę, później brata, po dwóch latach małżeństwa zostawił ją mąż. Przychodziła do mojej matki żalić się po tych wszystkich wydarzeniach – opowiada nam sąsiadka kobiety, która chciała być anonimowa.

– Była raczej trudną osobą, ciężko było z nią rozmawiać i raczej z niewieloma osoba utrzymywała ciągły kontakt. Najchętniej przebywała w kościele, gdzie była zapisana do kółka różańcowego. Ostatni raz była tam w październiku, tak ludzie mówili – opowiada dalej.

Dwa miesiące temu mieszkańcy bloku poczuli przeraźliwy fetor. Zgłaszali to administracji i dopiero 28 sierpnia do bloku przyjechały odpowiednie służby, i siłowo weszli do mieszkania kobiety.

– Jej mieszkanie i cały blok zostały zdezynfekowane. Budynek został spryskany specjalnymi środkami, zapachu już prawie nie ma – podsumowuje.

Skontaktowaliśmy się z prokuraturą w tej sprawie. Jak słyszymy, „została zlecona sekcja zwłok, czekamy na wyniki”. – Ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta nie leżała w mieszkaniu tyle, ile przekazują inne media. Będziemy rozmawiać ze świadkami zdarzenia – przekazała w rozmowie z nami prok. Katarzyna Skrzeczkowska z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie.