W poniedziałek, 9 maja w okolicach godziny 11, chwilę przed południem, dokonano przerażającego odkrycia na poddaszu jednego domu. Jak udało nam się dowiedzieć, znaleziono tam rozkładające się zwłoki mężczyzny.

– Takie zgłoszenie faktycznie do nas wpłynęło. Administrator budynku odnalazł zwłoki mężczyzny na poddaszu budynku przy ul. Solec 111. Na miejscu pojawili się policjanci, prokurator – przekazał „Super Expressowi” podinsp. Robert Szumiata, oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I.

Najprawdopodobniej ciało mężczyzny leżało na poddaszu ponad miesiąc, było w zaawansowanym stanie rozkładu. – Administrator stwierdził, że na poddasze nie wchodził nikt od dłuższego czasu. Sam pojawił się tam, by skontrolować jego stan. Przeraził go zapach unoszący się w pomieszczeniu – dodaje policjant.

Aktualnie trwają ustalenia kim jest człowiek, którego znaleziono oraz to, czy do śmierci mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie. – Wstępne ustalenia: brak śladów ran kłutych czy postrzałowych. Najprawdopodobniej był to zgon z przyczyn naturalnych – podsumował podinsp. Szumiata.