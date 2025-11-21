Finał prac na ważnej wylotówce z Warszawy. Wielkie zmiany dla kierowców i pasażerów

Remont alei Krakowskiej w Warszawie spowoduje poważne utrudnienia w ruchu drogowym, wpływając na weekendowe wyjazdy.

Od piątku do niedzieli kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniami jezdni do dwóch pasów i gigantycznymi korkami.

Zmiany dotkną także komunikację miejską – linie 124 i N84 będą kursować zmienionymi trasami.

Sprawdź szczegóły utrudnień i zaplanuj podróż, aby uniknąć frustracji!

Al. Krakowska. Paraliż na wylotówce z Warszawy!

Uwaga, kierowcy! Planujecie weekendowy wyjazd na południe? Lepiej to przemyślcie! Drogowcy szykują prawdziwy paraliż w alei Krakowskiej. Dokładnie wtedy, gdy wszyscy będą chcieli uciec z miasta, rozkopią jedną z najważniejszych wylotówek. Początek w piątek o 22 a koniec w niedzielę późną nocą! Przez cały weekend kierowcy będą musieli zacisnąć zęby i uzbroić się w anielską cierpliwość. Drogowcy zabiorą po jednym pasie w każdą stronę! Zostaną tylko dwa, więc można sobie wyobrazić, co będzie się działo. Gigantyczne korki!

Zmiany w ruchu drogowym podczas asfaltowania

W kierunku wyjazdu z Warszawy: zwężenie do dwóch pasów rozpocznie się tuż za wjazdem na stację benzynową. Pełna szerokość jezdni (trzy pasy) zostanie przywrócona dopiero za skrzyżowaniem z ulicą Gałczyńskiego w Raszynie.W kierunku centrum (Południowej Obwodnicy Warszawy): prace obejmą odcinek od skrzyżowania z ulicą Na Skraju aż do dojazdu do ulicy Stoickiej.Wprowadzone zostaną ograniczenia w skrętach: kierowcy jadący aleją Krakowską nie będą mogli skręcić w lewo w ulicę Na Skraju.Zamknięty zostanie przejazd na wprost na skrzyżowaniu ulic Gałczyńskiego i Na Skraju. Z obu tych ulic będzie można wyjechać na aleję Krakowską wyłącznie w prawo. Kierowcy podróżujący na południe mogą rozważyć wyjazd trasą S7 w kierunku Grójca lub drogą wojewódzką 721. Warto również sprawdzić aplikacje nawigacyjne, które na bieżąco aktualizują informacje o ruchu.

Zmiany w kursowaniu autobusów. Linie 124 i N84

Remont alei Krakowskiej wpłynie również na funkcjonowanie Warszawskiego Transportu Publicznego. Pasażerowie dwóch linii autobusowych muszą przygotować się na zmiany w trasach, które będą obowiązywać przez całą sobotę i niedzielę. Pasażerowie linii 124 i N84 muszą szykować się na objazdy i skrócone trasy.

Linia 124 w kierunku Palucha będzie kluczyć po Raszynie ulicami Młynarską, Lotniczą, Wesołą i Olszową. Nocna N84 w nie dojedzie na swoją pętlę! Pasażerowie WTP powinni na bieżąco monitorować komunikaty Zarządu Transportu Miejskiego na stronie ZTM Warszawa lub w aplikacjach mobilnych, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Finał prac na ważnej wylotówce z Warszawy

Weekendowe prace stanowią zwieńczenie modernizacji nawierzchni na odcinku alei Krakowskiej od trasy S2 do granicy Warszawy. Zakończenie remontu tej ważnej arterii komunikacyjnej to dobra wiadomość dla tysięcy kierowców, którzy codziennie korzystają z tego połączenia, podróżując między stolicą a południowymi rejonami aglomeracji. Planując weekend, dobrze doliczyć sobie co najmniej godzinę na stanie w korku. Inaczej nerwy zjedzą każdego kierowcę żywcem.

