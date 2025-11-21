Ostatnie utrudnienia przy moście Poniatowskiego. Znamy szczegóły!

Remont Wału Miedzeszyńskiego w Warszawie wchodzi w kolejną fazę, co spowoduje poważne utrudnienia w ruchu.

Od piątku 21 listopada do poniedziałku 24 listopada jezdnia w stronę Zwycięzców zostanie całkowicie zamknięta.

Kierowcy muszą przygotować się na objazdy i zmiany w organizacji ruchu, aby uniknąć paraliżu komunikacyjnego.

Warszawa. Wał Miedzeszyński rozkopany! Przygotuj się na weekendowe utrudnienia!

Uwaga, kierowcy! Drogowcy wchodzą na kolejny, kluczowy etap remontu Wału Miedzeszyńskiego w rejonie mostu Poniatowskiego, co z pewnością wywoła spore utrudnienia w ruchu. Już w najbliższy weekend, od piątku 21 listopada od godziny 22:00 do poniedziałku 24 listopada do godziny 4:00 rano, przejazd w stronę ulicy Zwycięzców zostanie całkowicie zablokowany. To oznacza konieczność reorganizacji podróży dla tysięcy warszawiaków.

Totalna reorganizacja ruchu w rejonie mostu Poniatowskiego!

W związku z prowadzonymi pracami, jezdnia Wału Miedzeszyńskiego w kierunku Zwycięzców będzie całkowicie zamknięta. Należy spodziewać się również utrudnień we wjeździe na most Poniatowskiego od strony PGE Narodowego – ten odcinek zostanie zablokowany. Co więcej, zjazd z mostu od strony centrum i ronda Waszyngtona będzie możliwy wyłącznie w prawo, co znacząco wpłynie na płynność ruchu w tym newralgicznym punkcie. Kierowcy poruszający się Wybrzeżem Szczecińskim w stronę mostu Poniatowskiego będą mieli obowiązkowy skręt w lewo. To wszystko sprawia, że chaos komunikacyjny w tym rejonie jest praktycznie murowany, dlatego apelujemy o szczególną ostrożność i cierpliwość.

Plan Narutowicza, Warszawa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Objazdy dla kierowców i zmiany tras autobusów

Aby zminimalizować skutki remontu, Zarząd Dróg Miejskich przygotował szereg objazdów. Kierowcy będą musieli kombinować i wybierać alternatywne trasy. Zalecane objazdy to przede wszystkim:

Ulica Francuska i Zwycięzców: Klasyczna alternatywa dla ruchu lokalnego.Most Poniatowskiego, Wisłostrada, most Łazienkowski: Dłuższa, ale często bardziej płynna trasa dla osób jadących z dalszych rejonów.Ulice Zamoście – Sokola – Targowa prowadzące do al. Zielenieckiej: Kolejna opcja dla tych, którzy chcą ominąć najbardziej zatłoczone miejsca.Zmiany dotkną również komunikacji miejskiej. Linie autobusowe 146 i 147 będą kursować zmienionymi trasami, ale tylko w kierunku Falenicy i Szosy Lubelskiej. Autobusy te dojadą do ronda Waszyngtona ulicą Targową i aleją Zieleniecką, a następnie wrócą na swoje stałe trasy. Warto sprawdzać aktualny rozkład jazdy i komunikaty WTP.

Dlaczego remont jest konieczny? Długoterminowe korzyści

Obecne prace przy Wale Miedzeszyńskim są częścią większego projektu modernizacji infrastruktury drogowej w Warszawie. Ich celem jest poprawa jakości nawierzchni, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu oraz przygotowanie drogi na przyszłe obciążenia. Chociaż weekendowe utrudnienia mogą być frustrujące, warto pamiętać, że są one niezbędne dla zapewnienia długotrwałej funkcjonalności i komfortu podróżowania w stolicy.