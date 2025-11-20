Rusza kluczowe asfaltowanie ważnej ulicy na warszawskim Muranowie.

Remont ulicy Andersa na Muranowie, rozpoczęty w nocy z 20 na 21 listopada, spowoduje kilkudniowe utrudnienia w ruchu.

Prace obejmą wymianę nawierzchni, krawężników oraz naprawy podbudowy na odcinku od Nowolipek do Stawek.

Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z objazdami i zmianami tras, a powrót do normalnego ruchu planowany jest na 26 listopada.

Chcesz dowiedzieć się, jak dokładnie ominąć remontowany odcinek i które linie autobusowe zmieniają trasy? Sprawdź szczegóły w artykule!

Asfaltowanie ulicy Andersa. Drogowy Armagedon

Już w ten piątek mieszkańcy Warszawy oraz kierowcy przejeżdżający przez Muranów muszą przygotować się na kilkudniowe utrudnienia. Zarząd Dróg Miejskich zaplanował szeroko zakrojone prace, których głównym celem jest wymiana nawierzchni na kluczowym fragmencie ulicy Andersa. Prace rozpoczną się w nocy z czwartku na piątek, z 20 na 21 listopada, dokładnie o godzinie 1. Od tego momentu ulica Andersa zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego w obu kierunkach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Nowolipki aż do ulicy Stawki.

To nie będzie standardowa, weekendowa wymiana asfaltu. Zakres robót jest znacznie szerszy.

Robotnicy wymienią nie tylko dziurawy asfalt, ale też krawężniki i rozkopią jezdnię, by naprawić jej fundamenty. Fachowo nazywa się to frezowanie starej nawierzchni i ułożenie nowej, równej warstwy bitumicznej. Wymiana zniszczonych krawężników, poprawi estetykę i trwałość drogi. Lokalne naprawy podbudowy jezdni, czyli fundamentu drogi, zapewnią jej dłuższą żywotność. Powrót na wyremontowany odcinek będzie możliwy dopiero w środę, 26 listopada, od godziny 4 rano.

Jak ominąć paraliż. Wyznaczone objazdy dla kierowców.

Aby zminimalizować niedogodności związane z zamknięciem ulicy Andersa, opracowano szczegółowe trasy objazdowe. Zostały one wyznaczone w taki sposób, aby umożliwić płynne ominięcie remontowanego fragmentu. Główny objazd dla obu kierunków prowadzi aleją „Solidarności” i Jana Pawła II, a następnie ulicą Stawki, co pozwoli ominąć całą zamkniętą strefę. Dodatkowe objazdy w kierunku Żoliborza: Kierowcy jadący na północ będą mogli skorzystać z trasy prowadzącej ulicami: Nowolipki, Zamenhofa, Lewartowskiego i Stawki, by wrócić na ulicę Andersa za strefą prac. Z ulicy Świętojerskiej objazd poprowadzi przez plac Krasińskich do ulicy Długiej, Bielańskiej i alei „Solidarności” lub alternatywnie ulicami Bonifraterską i Muranowską do Andersa. Dla kierowców jadących z rejonu placu Wilsona przygotowano objazd ulicą Krasińskiego i Wisłostradą do alei „Solidarności” lub ulicą Popiełuszki do alei Jana Pawła II. Warto zwracać szczególną uwagę na tymczasowe oznakowanie.

Zmiany w komunikacji miejskiej – jak pojadą autobusy?

Czy przesiadka do autobusu kogokolwiek uratuje? Nic z tego! Remont wpłynie również na kursowanie autobusów. Zmiany dotyczą kilku linii autobusowych, które zostaną skierowane na trasy objazdowe. Co istotne, tramwaje będą kursowały bez zmian. Zmodyfikowane trasy autobusów od 21 do 26 listopada:

Linia 111 (w kierunku Gocławia): autobusy pojadą ulicami Zamenhofa i Nowolipki, by wrócić na swoją stałą trasę na ulicy Andersa.Linia 180 (w kierunku Wilanowa): trasa objazdowa poprowadzi ulicami Zamenhofa, Nowolipki, Andersa, przez plac Bankowy i Senatorską.Linia 180 (w kierunku Chomiczówki): z ulicy Miodowej autobusy skręcą w Kapucyńską, a następnie pojadą aleją „Solidarności”, Andersa, Nowolipki i Zamenhofa do ulicy Anielewicza.Nocny N41 (w kierunku Dworca Centralnego): z ulicy Anielewicza autobusy skręcą w Zamenhofa, a następnie w Nowolipki, by powrócić na swoją trasę na ulicy Andersa.

Nie tylko asfalt, ale nowa droga dla rowerzystów i pieszych

Równolegle z wymianą nawierzchni jezdni kończy się, zlecona przez ZDM, budowa nowej drogi dla rowerów oraz przebudowa chodnika i sygnalizacji świetlnych. Drogowcy rozkopią drogę dla rowerów przy ulicy Świętojerskiej. Te prace potrwają aż do końca listopada. Dzięki temu cały ciąg komunikacyjny stanie się nowocześniejszy, bezpieczniejszy i bardziej przyjazny dla wszystkich uczestników ruchu.

