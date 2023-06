KOLEJNE UTRUDNIENIA

Generalny remont wiaduktów Trasy Łazienkowskiej. Przebudowa coraz bliżej. Drogowcy wyłączą dwa pasy ruchu

To już jutro. W poniedziałek, 19 czerwca robotnicy wyłączą, na około dwa tygodnie, pasy jezdni nad ulicami Bajońską i Paryską. To przedsmak tego, co będzie nas czekało w przyszłości. Generalny remont i przebudowa Trasy Łazienkowskiej zbliża się wielkimi krokami. Najbliższy etap to przygotowania.