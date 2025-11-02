Gęstość zaludnienia w Polsce. W tych miejscowościach żyje się jak w ulu. W rankingu próżno szukać miast wojewódzkich!

Ranking miast z największą gęstością zaludnienia. W czołówce same zaskoczenia!
Sprawdziliśmy na podstawie danych opublikowanych przez portal Polska w Liczbach, które miasto w Polsce ma najwyższą gęstość zaludnienia. Zwycięzca może zaskoczyć. Przyjrzeliśmy się dziesięciu miastom z największą gęstością zaludnienia w 2024 r. i umieściliśmy je w naszej specjalnej galerii. Wnioski płynące z zestawienia są ciekawe. W krajowej czołówce próżno szukać dużych, wojewódzkich miast. Dominują miasta z woj. mazowieckiego. O dziwo numerem jeden w kraju nie jest Warszawa, choć stolicę Polski zamieszkuje najwięcej osób. Kto znalazł się na pierwszym miejscu? Odpowiedź po przejrzeniu naszej galerii, dostępnej poniżej!
W tym województwie gęstość zaludnienia jest największa
Gęstość zaludnienia w Polsce w roku 2024 wynosiła 120 osób/km2. Wśród wszystkich miast 948 miało gęstość zaludnienia większą od wartości dla całego kraju, natomiast 65 miast miało taką samą lub mniejszą gęstość zaludnienia. Przeciętna gęstość zaludnienia dla miast wynosiła 786 osób/km2. Największą gęstość zaludnienia ma województwo śląskie - 349 os/km2, a najmniejszą województwo warmińsko-mazurskie - 56 os/km2.