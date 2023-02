Atak nożownika w Lidlu w Markach. Policja wypuściła na wolność 37-latka. To nie on zaatakował dwie osoby

Wielka obława policji. Mandaty na 60 tysięcy złotych

W mediach społecznościowych aż huczało od zapowiedzi „najgrubszej imprezy” tego roku. Warsaw Night Racing, to grupa miłośnicy szybkich samochodów i adrenaliny. Od 8 lat organizuje zloty samochodowe, na które tłumnie zjeżdżają posiadacze szybkich, sportowych samochodów. To żadna tajemnica, że każda z tych imprez kończy się nielegalnymi wyścigami ulicami miasta. Organizatorzy informują o lokalizacji w ostatniej chwili, żeby uniknąć policyjnych kontroli. Tym razem okazja była wyjątkowa, bo grupa obchodziła 8 lat swojej działalności. Przyjechało kilkaset odpicowanych samochodów. A policjanci skorzystali z tej okazji i zorganizowali wielką łapankę. - W ciągu zaledwie kilku godzin skontrolowaliśmy ponad 540 kierujących, nałożono 579 mandatów na kwotę ponad 60 tysięcy złotych – chwali policyjną obławę Sylwester Marczak. - Akcja koordynowana była przez wydział do walki z przestępczością samochodową. Brał w niej udział cały skład grupy "Speed" wydziału ruchu drogowego Komendy Stołecznej Policji, a także policjanci OPP, WWP oraz wszystkich komend rejonowych i powiatowych garnizonu stołecznego - podsumował Marczak. Jak dodał 7 osób straciło prawa jazdy. Do tego policjanci zatrzymali 25 dowodów rejestracyjnych i zabezpieczyli narkotyki. - Policja odrobiła lekcje z zeszłego roku i można by rzec że trochę ich wczoraj było. Odwiedził nas policyjny śmigłowiec, i latał za nami przez pół nocy. Było nieco zimno, ale atmosfera która panowała na spocie ogrzewała i wprowadzała w naprawdę dobry humor – skomentowali organizatorzy wydarzenia.