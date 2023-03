Ogień buchnął z okien. 55-letni Tadzio w stanie ciężkim trafił do szpitala

JĘZORY OGNIA

Gigantyczny pożar domku jednorodzinnego w Legionowie. 55-letni Tadeusz trafił do szpitala z poparzeniami całego ciała

Do zdarzenia doszło w nocy w czwartek, 30 marca. Przy ul. Suwalnej w Legionowie doszło do przeraźliwego pożaru domku jednorodzinnego. W ogniu został poszkodowany mężczyzna w wieku 55 lat. Został przetransportowany do szpitala na ul. Szaserów. Z ogniem walczyło 30 strażaków!