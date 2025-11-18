44-latek zaczepiał dzieci pod szkołami, usłyszał zarzuty. Próbował zaspokoić swoje chore żądze?

W Piasecznie zatrzymano 44-latka, który zaczepiał dzieci w okolicach szkół. Jest podejrzewany o przestępstwo seksualne na małoletnich.

Mężczyzna został zatrzymany po zgłoszeniach rodziców i jest objęty policyjnym dozorem, grozi mu do 3 lat więzienia.

Jakie kluczowe zasady bezpieczeństwa powinni znać rodzice, aby chronić swoje dzieci przed podobnymi zagrożeniami?

Zaczepiał dzieci, wpadł w ręce policji

Na początku listopada 2025 roku, do funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Górze Kalwarii dotarły niepokojące informacje na temat mężczyzny, który systematycznie pojawiał się w okolicach szkół na terenie gminy i zaczepiał dzieci. Policjanci natychmiast podjęli działania po przyjęciu zawiadomienia od rodziców czwórki małoletnich. Jak udało nam się ustalić, mężczyzna miał dopuścić się ekshibicjonizmu.

Jak udało się zatrzymać podejrzanego?

Początkowe informacje, którymi dysponowali funkcjonariusze, były bardzo skąpe – wiadome było jedynie, że sprawca porusza się ciemnym pojazdem. Pomimo to zaledwie kilka dni po zgłoszeniu, 44-letni mieszkaniec powiatu kozienickiego został ustalony i zatrzymany na terenie sąsiedniego powiatu. Osadzono go w policyjnej celi.

Dozór zamiast aresztu

- Funkcjonariusze zajęli się kompletowaniem materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, a następnie wystąpili do prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Piasecznie z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, prokurator zastosował wobec 44-latka wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru - przekazała podkom. Magdalena Gąsowska.

Art. 200. [Seksualne wykorzystanie małoletniego] § 4. mówi: "Karze określonej w § 3 (kara pozbawienia wolności do lat 3 -przyp. red.) podlega, kto w celu swojego zaspokojenia seksualnego lub zaspokojenia seksualnego innej osoby prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej".

- Na tym etapie postępowania nie ma podstaw do zastosowania środka zapobiegawczego w postaci aresztu wobec podejrzanego - powiedział "SE" prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Bezpieczeństwo dzieci. Kluczowe zasady, które powinien znać każdy rodzic

Na kanwie tego wstrząsającego zdarzenia, podkom. Magdalena Gąsowska z policji w Piasecznie apeluje do rodziców oraz opiekunów prawnych o przypomnienie dzieciom kilku cennych porad, które mogą uchronić je przed podobnymi zagrożeniami. Są to uniwersalne zasady, które powinny być regularnie powtarzane w każdym domu.

Należy bardzo ostrożnie podchodzić do kontaktów z osobami obcymi.

Z nieznajomymi nie powinno się rozmawiać, a tym bardziej się z nimi oddalać.

O każdej sytuacji zaczepiania przez obcą osobę należy natychmiast powiedzieć rodzicom, nauczycielowi lub policjantowi.

Nieznajomym nie wolno podawać swojego adresu zamieszkania.

Nie wolno brać niczego od nieznajomych: słodyczy, zabawek, ani żadnych innych przedmiotów.

Nie wolno wsiadać, a nawet podchodzić za blisko do samochodu nieznajomych.

Należy unikać odludnych miejsc zabawy, a bawić się z innymi dziećmi, w grupie, co zwiększa bezpieczeństwo.

Nie wolno bawić się na placach budowy, w pobliżu ulicy, rzeki, jeziora, urwiska czy innych miejsc niebezpiecznych.

Jeśli dziecko czuje zagrożenie ze strony obcego, powinno uciekać w stronę ludzi i głośno wołać o pomoc.

Jeśli dziecko nosi klucze zawieszone na smyczy, to powinno je schować pod bluzę tak, żeby nie było ich widać, co zapobiega ujawnieniu adresu zamieszkania.

W przypadku problemów czy zagrożenia należy skontaktować się z numerem alarmowym 112 bądź najbliższą jednostką Policji.

Pamiętajmy, że świadomość i edukacja to klucz do bezpieczeństwa najmłodszych.