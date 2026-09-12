Groźny wypadek na Emilii Plater. Piesi weszli prosto pod motocykl

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-09-12 18:32

W piątkowy wieczór w samym sercu Warszawy doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego. 27-letni motocyklista wjechał w dwoje pieszych, którzy zdecydowali się przejść przez ulicę Emilii Plater poza pasami. W wyniku zderzenia 75-latka oraz kierowca jednośladu odnieśli poważne rany i musieli zostać hospitalizowani.

Dramatyczny wypadek motocyklisty na Emilii Plater

Do groźnego zdarzenia doszło w piątek, 11 września, krótko po godzinie 22:00. Na ulicy Emilii Plater, w bezpośrednim sąsiedztwie Sali Kongresowej w Warszawie, doszło do potrącenia dwojga pieszych.

Ze wstępnych informacji zebranych przez funkcjonariuszy wynika, że kobieta oraz towarzyszący jej mężczyzna próbowali pokonać jezdnię poza wyznaczonym do tego przejściem. Wtedy wjechał w nich motocykl prowadzony przez 27-letniego obywatela Ukrainy.

Najbardziej ucierpiała 75-letnia kobieta, która doznała bardzo poważnych obrażeń, w tym wielu złamań. Została błyskawicznie przetransportowana do szpitala, gdzie pobrano jej krew do analizy pod kątem obecności alkoholu. Mężczyzna, z którym przechodziła przez ulicę, nie odniósł żadnych obrażeń. Badanie alkomatem potwierdziło jego trzeźwość.

Ranny został również 27-latek kierujący jednośladem. Doznał otwartego złamania nogi i także trafił pod opiekę lekarzy. Policja potwierdziła, że w momencie wypadku motocyklista był trzeźwy.

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