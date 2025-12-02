Gwiazda Ekstraklasy zatrzymana. Piłkarz Radomiaka z zarzutami. Grozi mu do 15 lat więzienia

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
PAP
PAP
2025-12-02 8:54

Wstrząsające wieści obiegły świat polskiej piłki nożnej. Ibrahima C., piłkarz występujący w barwach Radomiaka Radom, został aresztowany na trzy miesiące. Decyzja sądu ma związek z poważnymi zarzutami dotyczącymi zgwałcenia kobiety. Jak podaje Prokuratura Okręgowa w Radomiu, do przestępstwa miało dojść pod koniec listopada, a zawodnikowi grozi kara nawet 15 lat pozbawienia wolności.

Piłkarz Radomiaka Ibrahima C. aresztowany

i

Autor: Gadomski Marcin / Super Express
Super Express Google News
  • Gwiazda Ekstraklasy, Ibrahima C. z Radomiaka, został aresztowany pod zarzutem zgwałcenia kobiety.
  • Piłkarzowi, który miał dopuścić się czynu 29 listopada, grozi do 15 lat więzienia.
  • Klub Radomiak Radom zawiesił zawodnika.

Piłkarz Radomiaka aresztowany

26-letni Gwinejczyk, który latem tego roku zasilił szeregi radomskiego klubu, szybko stał się ważnym ogniwem zespołu, występując na pozycji pomocnika. W tym sezonie zagrał w 13 meczach Ekstraklasy oraz jednym spotkaniu Pucharu Polski. Jego aresztowanie, które nastąpiło w poniedziałek, wywołało wielkie poruszenie w środowisku piłkarskim.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu, Aneta Góźdź, potwierdziła informacje o zarzutach i zastosowaniu tymczasowego aresztowania. - Następnego dnia 26-latek został zatrzymany i usłyszał zarzuty, a w poniedziałek Sąd Rejonowy z Radomiu zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania – przekazała rzeczniczka.

Polak wyłudził od słynnego na cały świat piłkarza 5 milionów dolarów! Został zatrzymany

Polecany artykuł:

Umarł grając w piłkę. Horror na boisku w Rembertowie, nie żyje piłkarz

Zaprosił 30-latkę do domu i zgwałcił?

Według wstępnych ustaleń śledczych, do zdarzenia, które doprowadziło do aresztowania Ibrahima C., miało dojść 29 listopada w Radomiu. Piłkarz, pochodzący z Gwinei, miał zaprosić do swojego domu 30-letnią kobietę, którą poznał za pośrednictwem jednej z aplikacji internetowych. Właśnie wtedy miało dojść do czynu, który pokrzywdzona zgłosiła policji. W konsekwencji szybkiego działania organów ścigania, zawodnik został zatrzymany i usłyszał poważne zarzuty. Jak informuje prokuratura, za popełnienie zarzucanego mu przestępstwa Ibrahima C. może spędzić w więzieniu od 2 do 15 lat.

Radomiak Radom reaguje. Klub zawiesza zawodnika po aresztowaniu

Klub Radomiak Radom niezwłocznie zareagował na doniesienia o aresztowaniu swojego zawodnika. W poniedziałek po południu, za pośrednictwem platformy X (dawniej Twitter), klub wydał oficjalne oświadczenie.

„Decyzją władz klubu Ibrahima C. został zawieszony w prawach zawodnika w związku z pojawieniem się informacji wymagających wyjaśnienia przez właściwe organy” – poinformował Radomiak. W dalszej części komunikatu podkreślono, że klub „stanowczo potępia wszelkie zachowania naruszające obowiązujące prawo”. Jednocześnie władze Radomiaka zastrzegły, że „do momentu zakończenia postępowania klub nie będzie komentował szczegółów ani odnosił się do spekulacji medialnych”.

Polecany artykuł:

Takiego SMS-a Dorian S. wysłał ojcu po gwałcie na Lizie. Wstrząsające, co napis…
Sprawa Doriana S. zszokowała nawet doświadczonych prawników
12 zdjęć
Sonda
Jaka powinna być w Polsce kara za gwałt?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PIŁKARZ
RADOM